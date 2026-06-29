







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間29日、サンディエゴ・パドレスと戦い4-2で勝利した。ここまで不調に陥っていた先発のエメ・シーハン投手は久しぶりに好投を見せたが、デーブ・ロバーツ監督の見立ては正しかったのかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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シーハンは29日試合前時点で4連敗を喫しており、先発ローテから外すべきではという声も高まりつつあった。ただ、迎えた同戦では5回1失点、被安打2、四死球3、5奪三振と試合を作り、今季4勝目の白星をゲットした。











同メディアは「カリフォルニアポストのジャック・ハリス記者によると、ロバーツ監督は先発ローテにおけるシーハンの立場は当面安泰だと語った。『十分な猶予がある』と述べる一方で、ここ最近よりも良い投球を見せなければならないことも認めた」と、ロバーツ監督が同戦前から寛容な姿勢を示していたことを紹介。



一方、「もしシーハンの不振が、現在負傷者リスト（IL）入りしているブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手のどちらかが復帰するまで続くようなら、昨年のポストシーズンで担っていたロングリリーフの役割へ配置転換される可能性もある」と、今後も結果を残す必要性についても指摘している。



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