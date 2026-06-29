「20年ぶりの偉業目前」村上宗隆不在もホワイトソックス快走！　同僚の一…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、5月29日（日本時間30日）に右ハムストリングを痛めて故障者リスト（IL）入りしている。その一方でチームは、オールスターブレイク前に球団20年ぶりの記録達成まで王手をかけていると、米スポーツメディア『ラウンドテーブル』が報じた。

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ホワイトソックスは現在、43勝39敗でア・リーグ中地区首位に立ち、チーム通算本塁打はMLB全体2位の116本に達している。











今季の村上は離脱前、57試合・200打席でア・リーグ最多タイとなる20本塁打をマークしていた。



チームメートのコルソン・モンゴメリー内野手もすでに20本塁打に到達しており、ミゲル・バルガス内野手があと1本を放てば、3選手全員がオールスター前に20本塁打以上を記録することになる。



これが実現すれば、ホワイトソックスにとって2006年以来20年ぶりの快挙だ。



前回の2006年には、ジャーメイン・ダイがオールスター前だけで25本塁打、ポール・コネルコが21本、ジム・トーミが30本をマーク。



最終的にはダイが44本、コネルコが35本、トーミが42本と揃って40本超に到達し、チームに輝かしい歴史を刻んでいる。



同メディアは「ホワイトソックスが20年間成し遂げていない偉業の達成目前にある」とし、「これだけ攻撃を牽引できるトリオを擁するのは久しぶりのことだ」と伝えた。



村上の怪我の状況に関しては、当初4〜6週間の離脱見込みとされながら、現在は約80%まで回復し、打撃練習の強度も段階的に引き上げている。



ホワイトソックスは7月上旬、オールスターブレーク直前の復帰を視野に入れており、球団サイドは楽観的な見通しを示している。



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