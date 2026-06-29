「今季は価値が薄れたが」菊池雄星、エンゼルスGM交代でトレード候補に！…









菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスに所属する34歳の菊池雄星投手は、左肩の炎症で60日間の故障者リスト（IL）に入りリハビリを続けているが、ゼネラルマネージャー（GM）が交代した球団再建局面ではトレード候補として急浮上している。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

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エンゼルスは先週、ペリー・ミナシアンGMを解任し、元セントルイス・カーディナルスのジョン・モゼリアク氏を球団野球部門運営を暫定的に統括する役割に就かせている。











同メディアは「エンゼルスはリセットが必要だ」と指摘し、トレード期限までに放出候補になり得る5選手を列挙した。



その5人の中に菊池が名を連ねている。



菊池はエンゼルスと3年総額6370万ドル（約103億円）の大型契約を結んでいるが、今季は直球の球威が著しく低下し、同メディアは「契約の価値が薄れた」と評価している。



4月29日（日本時間30日）のシカゴ・ホワイトソックス戦でウォームアップ中に左肩の炎症を発症して降板して以降、まだマウンドに戻ることができていない。



とはいえ、トレード候補としての価値はあるようだ。



同メディアによると「スライダーとスプリットは依然として高い水準を維持している」という。



2027年に残る2130万ドル（約34億5000万円）の年俸がトレード交渉の焦点となるが、エンゼルスが年俸を一部肩代わりするなら「需要はある」と分析した。



故障からの回復が見通せない現状では交渉は難航しやすいが、エンゼルスとしては早急に戦力を整理したいという事情もある。



2026年シーズン序盤から出遅れた菊池にとっても、移籍は新たな環境での再スタートの機会になり得る。



球団再建を進めるうえで、この契約処理はGM交代後の最初の大きな判断の一つになりそうだ。



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