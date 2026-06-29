「この登板は有望」千賀滉大、メジャー初救援で5回2失点！　2ラン被弾も手…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は、29日（日本時間30日）に行われたフィラデルフィア・フィリーズ戦に救援登板し、5回4安打2失点4奪三振の好投を見せた。ブルペン転向後の登板でも最速100マイル（約161キロ）の速球を計測し、先発復帰への意欲を示したと、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

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千賀は6月24日付でブルペン専任への転換が決まった。











直前の先発登板ではシカゴ・カブスを相手に3回2/3を投げて3安打7失点5四球6奪三振という大荒れの内容に終わっており、今季7先発の防御率は10.08にまで悪化していた。



球団は苦肉の策として先発から救援への役割転換を決断し、千賀はその決定を受け入れた形となっている。



2失点はカイル・シュワーバー外野手のツーランホームランによるものであり、千賀がチームに4-3のリードをもたらした局面での被弾である。



この1本で試合の流れが変わり、最終的にメッツは4-5で敗れた。



ただし、奪三振4・四球1と制球は安定しており、5イニングを完遂した内容は、救援投手としては及第点を超えるものだと言えるだろう。



千賀の好投について、同紙は「この登板は有望で、メッツにとって新たな武器となる可能性を示唆した。



彼は5イニングを投げ、フィリーズ打線をわずか4安打、ホームランによる2失点に抑え、4奪三振、1四球という好投を見せた。



この日の最も衝撃的だったのは、33歳の千賀が速球で最速100マイルを記録し、ゴーストフォークでも安定した投球を見せたことだった」と伝え、本来の球威が戻りつつあると評価している。



ブルペンで結果を出し続ければ先発に戻す選択肢も残されており、この登板が千賀のシーズン後半戦における本格的な復活への第一歩となるかもしれない。



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