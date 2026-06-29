







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



29日のプロ野球公示で、千葉ロッテマリーンズは井上広大選手を一軍登録から抹消した。







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プロ7年目の今季は26試合に出場し、打率.151・3本塁打・6打点をマーク。











打率の低迷が続いており、ファームで状態を立て直すこととなった。



ファームでは26試合で打率.282・3本塁打・OPS.781と一軍に比べて安定した数字を残しており、打撃の感覚を取り戻せるかが今後の焦点だ。



履正社高から2019年ドラフト2位で阪神に入団した24歳の大型外野手。



身長189cm・体重100kgの恵まれた体格から放つ長打力が最大の魅力で、2024年には一軍で3本塁打を記録するなど片鱗を見せた。



今季は現役ドラフトでロッテに移籍し新天地での飛躍を期す1年だったが、一軍での打率.151と期待に応えられていない。



二軍で打撃を整え、一軍での勝負強い一打を目指す。





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