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ロサンゼルス・ドジャースのカイル・タッカー外野手は今季、大きな期待を背負ってチームに加入したが、思ったような成績を残せていない。大谷翔平選手に匹敵する巨額契約を結んでいるだけに、タッカーには厳しい声も集まっている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。



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タッカーは27日（日本時間28日）時点で、打率は.238、本塁打7、打点44、OPS.719にとどまっている。OPS+は101でリーグ平均をわずかに上回る水準だ。











ドジャースでの生活は計画通りには進んでいないが、球団はまだタッカーを見限ってはいない。最近は背中の怪我で数試合を欠場したが、球団はこの休養がベテラン選手にとって良いリセットの機会になることを期待している。



デーブ・ロバーツ監督は「背中の調子が崩れる前、メカニクス面において取り組んでいたことがいくつかあった。先日、その点をさらに深掘りした。精神的なリセットもできたし、身体的にも良い状態にあると思う」と語っている。



それでも期待には達していないタッカーについてレビン氏は「4年総額2億4000万ドル（約388億円）という巨額の契約には多大な代償が伴ったが、過去6年間の彼の活躍ぶりを考えれば、それだけの価値はあると思われた。しかし、彼は今季最初の3ヶ月間、期待に応えるのに苦戦しており、ドジャースは契約を後悔しているかもしれない」と言及した。





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