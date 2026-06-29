「背がもう伸びないなら体重を増やせばいい」怪腕・平良海馬を作り上げた…











埼玉西武ライオンズの平良海馬投手が30日、東京ドームで行われる福岡ソフトバンクホークス戦に先発登板する。平良はここまで11試合に登板し、規定投球回にはわずかに届いていないものの防御率0.89と支配的な投球を続けている。球界トップクラスの右腕はどのようにして生まれたのか。平良自身が語る少年時代からプロ入りまでを『小さなプロ野球選手の履歴書』（カンゼン刊）より抜粋してお届けする。（前編）







背が伸びなければ体重を増やす



173センチは、プロの右投手で見たら、平均身長より低いと思います。



でも、今まで野球をやってきた中で、自分の身長を気にしたことはありません。野球ができて、試合で活躍できることが楽しかったので、そういうこと自体、考えたことがありませんでした。



小学時代の身長は、背の順では真ん中から少し後ろぐらい。中学1年生のはじめで、150センチぐらいだったと思います。中学の卒業時が、170センチに届くかどうか。全然、大きくはないですよね。



体型的には「早熟」で、早い時期に成長が止まったように見られますけど、高校でも少しずつ伸びて、最終的には173センチになりました。



プロに入ってからは、体重の増加が落ち着いていますが、ぼくの中では体重を増やすことで、ピッチャーとして球速が伸びて、打球も飛ぶようになった実感があります。体重が増えることに比例して、パフォーマンスが上がっていきました。



「背がもう伸びないのであれば、体重を増やせばいい」



そう思っていたところはあります。もともと、子どもの頃からがっちりした体型だったんですけど、高校に入ってから、食事とウエイトトレーニングで体重を増やすことに力を入れました。頭にあったのは、「速さ×重さ＝パワー」。この考えがあったので、身長を気にせずにプレーできたのかもしれません。

















ウエイトトレーニングで球速アップ



プロを本気で考えるようになったのは、高校3年生に上がる直前の3月です。初めて

152キロを出すことができて、「150キロを超えたら、プロに行けるかな」と思うよう

になりました。



高校入学時は135キロぐらいで、そこから体重が増えるにつれて、自然に球速が上がっていき、2年秋には146キロに。その頃、菊池雄星さん（トロント・ブルージェイズ）に密着したテレビ番組を見て、雄星さんがウエイトトレーニングをやっていることを知りました。そこから、「一流選手がやっているのだから間違いない」と、トレーニングジムに週４日通うようになり、一冬かけて体を鍛えていきました。



ジムでトレーニングのやり方を教えてもらい、「胸」「背中」「下半身」と3つに分けて、一日にひとつの部位を重点的に鍛えていく。筋力が上がったことで、スピードも上がっていったのは間違いないと思います。「ピッチャーは上半身を鍛えないほうがいい」とも聞きますが、まったく気にしていませんでした。



食事は1日5〜６食。朝昼晩以外に、朝練終わり（8時）、練習前（16時）、ジムに行く前（21時）と、補食を入れるようにしていました。好きだったのは、プロテインですね。プロテインのチョコ味が美味しくて、よく飲んでいました。



（中略）

















野球で遊んでいた小学時代



子どもの頃を振り返ると、生まれ育った石垣島は、都会のように遊ぶところもないので、野球ばかりしていた思い出があります。小学時代にプレーした「真喜良サンウェーブ」は、月曜日が休みで、それ以外は練習日。学校が終わったらすぐにグラウンドに行って、監督が来るまではミニゲームみたいなことをして遊んでいました。



自由なチームだったこともあって、野球を〝やらされている感〞はまったくなかったです。一応、集合時間が決まっているんですが、その時間に遅れても怒られることはなくて、友達と遊ぶ日があれば、そっちを優先しても構わない。そんなチームだったので、友達の家でゲームをしてから、練習に行ったこともあります。



石垣島なので、海がすぐ近くにあるんですけど、泳ぐのは苦手でした。波に流されるこ

ともあれば、クラゲに刺されることもあるので、苦手というより怖かったですね。素潜り

なんて、絶対にできません（笑）。釣りは好きで、練習が休みの月曜日に友達とよく行っ

ていました。



野球もゲームも釣りも楽しかったですが、あとになって思うのは、「もっと勉強しておけばよかったかな」ということですね。宿題もあまりちゃんとやらずに、遊んでばかりいたので、そこだけは後悔しています。

















プロ野球選手になることは、まだ夢の段階でした。小学校で、「夢の発表」みたいな授業があって、そこで「プロ野球選手になりたい」と言ったことは覚えています。



小学生の頃は、ピッチャーではなくキャッチャー。がっちりしたタイプで、どちらかと言えば、太り気味の体型です。周りよりもご飯をよく食べていて、パワーもあったほうだと思います。肩の強さには、少しだけ自信がありました。学校のソフトボール投げでは、65メートルの記録で1位。それでも、石垣島にはもっとすごい子がたくさんいて、85メートルぐらい投げている子もいたので、「自分が一番うまい」と思ったことは一度もありません。



ロッテが石垣島で春季キャンプをやっているので、チームで何度か観に行ったことがあります。ずっと観ていたのは当時のぼくと同じポジションの里崎智也さん（元ロッテ）でした。打ち方にも特徴があったので、気になる選手でした。（後編につづく）

















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『小さなプロ野球選手の履歴書』ヤキュイク編集部 (編集)

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