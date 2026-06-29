







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間28日、サンディエゴ・パドレスと戦い15-3で大勝した。「7番・右翼」でスタメン出場したカイル・タッカー外野手も3安打を放つ活躍を見せたが、本人の手応えは今一つだったようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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今季のタッカーは同戦前時点で打率.232と打撃不振が長引いている。一方、同戦では5打数3安打、1本塁打、4打点と、不振脱却を印象付けるような大活躍を見せた。











ただ、同メディアは「これは彼にとって転機になるかもしれない。だが、本人はまだそれを確信しておらず、自身のスイングのメカニクスには依然として満足していない」としつつ、「どうだろうか。正直、今夜の自分のスイングは気に入らなかった。ホームランも、たまたまちょうどいいポイントでボールを捉えられただけだった。それ以外の打席も打球が内野手の頭を越えて抜けてくれた。そういうふうにうまくいく時もある」という本人のコメントを伝えている。



デーブ・ロバーツ監督から「本来の彼は、ストライクゾーンを本当にうまくコントロールできる打者だ。でも今はスイング率がかなり高くなっているし、ボール球に手を出す割合もかなり高くなっている」と指摘されてもいるタッカーだが、本格復調はまだまだ道半ばのようだ。



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