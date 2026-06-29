茅ヶ崎市の南側に東西に延びる桜道。この桜道沿いに、その美味しさと気さくな店主夫妻の人柄から、たくさんの人に愛されているお持ち帰り餃子専門店『みやの餃子』があります。

餃子で有名な宇都宮出身の店主が作る、こだわりの餃子や、2025年末に新たに登場したシュウマイなど、家庭の食卓の強い味方をご紹介していきます。

お店のこと、餃子のことなど、店主の菊地英夫さんと幸矢子さんにお話を伺いました。

お持ち帰り餃子専門店

店主の英夫さんは、『みやの餃子』を開店する前も、洋食・居酒屋やホテルの宴会の西洋料理など、飲食の業界で活躍していました。

この辺りに餃子専門店が少ないことと、ご自身の出身地でもある餃子の街宇都宮で慣れ親しんできた餃子のお店をやりたいと考え、餃子専門店『みやの餃子』を開店しました。開店当初はイートイン形式でしたが、現在はお持ち帰り専門店として営業しています。

『みやの餃子』の「みや」

『みやの餃子』の「みや」は宇都宮の「みや」なのだそう。宇都宮では、店名などに「みや」を地域ブランドとして使用することが多いのです。宇都宮駅を地元の人は「みや駅」と呼んだり、市内に「宮の内」「宮の橋」など「みや」の付く地名や施設名があったりと「みや」に馴染みがあるようです。

『みやの餃子』も英夫さんの宇都宮への想いが込められた店名なのですね。

大切な人にも食べさせたい餃子

餃子の具材は国産。食べたもので身体は作られるので、身体が元気になるものを提供したいと考えています。調味料も英夫さんが良いと思ったものを使っています。その背景には、コロナ禍がありました。新型コロナウイルスが蔓延したことで、健康について考えるようになり、そこから調味料についてをより一層研究したのだそうです。

「自分が心配なく食べられるもの、自分の子どもに心配なく食べさせられるものを」と菊地さん夫妻は話します。大切な人に食べさせるものとして、また親としての目線でも想いを込めて作られた餃子。同じ親世代の筆者も大きくうなずける考えです。

また「お母さんたちの役に立てれば嬉しいですね。餃子は10分で焼けるし、シュウマイはレンジで温めるだけなので、忙しい日や家族の食事の時間がバラバラの時にも役立ててもらえたら」と幸矢子さん。

「時間がなくて作れないけれど、美味しいと喜ばれるものを」と考えることは、主婦・母にとっては日常茶飯事。そんな日々の食事を助けてくれる強力な味方です。

餃子は2種類

『みやの餃子』の餃子は2種類。毎日店内で製造されています。大まかに「にんにく無し」「にんにく入り」と説明することもあるのだそうですが、実は、にんにくが入っている入っていないではなく、それぞれに合った素材の配合や味付けなどの特徴があります。筆者も両方味わってみました！

特製餃子（にんにく無し）

開店当初、イートイン形式で提供されていたのは特製餃子。にんにくが入っていない定番商品です。フレッシュ感があり、素材の良さを味わえる特製生餃子（24個 税込1,080円、12個 税込540円）と、いつでも食べられてお得な冷凍特製生餃子（28個 税込1,080円）とがあります。

特製餃子をひと口。新鮮なキャベツの歯ごたえ、ニラの香り、にんにくが入っているような満足感もあります。餡にしっかり味が付いていて、何もつけなくてもその美味しさを楽しめます。もちろん、酢醤油やラー油との相性も抜群です。

スタミナ餃子（にんにく入り）

スタミナ餃子は冷凍特製生餃子（24個 税込1,188円）のみ。青森産のにんにくが入っている、スタンダードで食べやすい餃子です。

スタミナ餃子を頬張ると、玉ねぎを使用しているからでしょうか、まずまろやかな優しい味がします。そのあとに、にんにくの香りがふわっと口に広がります。スタミナと聞いてガッツリ系の味を連想していましたが、筆者には割とさっぱりとした味に感じられました。スタミナ餃子も、そのままでも酢醤油やラー油との相性も良いです。

個人的にどちらが好きかな？と考えながら食べていたのですが、どちらにもそれぞれの美味しさがあって、記事を書いている今でも答えが出ません。特製餃子のキャベツやニラの食感と香りは忘れられないですし、スタミナ餃子のまろやかな餡とにんにくの香りも捨てがたい。それが、にんにくが入っている入っていないではなく、それぞれに合った素材の配合や味付けということなのでしょうね。

おすすめの食べ方

『みやの餃子』の餃子は誰が調理しても美味しく仕上がるように作られています。ここだけの話、筆者は餃子をよく焦がしてしまうので、自信がありません。ですが、そういう心配があるのは筆者だけではないと思います。

餃子を購入すると、美味しい餃子の作り方が書かれたチラシをもらえます。早速この通りに調理していきます。

焼き餃子

チラシの通りに調理したら、普通の主婦の筆者でも本当にちょうどよく焼けました。

それでもやっぱり餃子のプロが焼いた方が美味しいですよね。そんなプロの味、焼き餃子もあります。特製生餃子は10個で税込600円、スタミナ餃子は10個で税込660円。10個以上5個単位でお願いできます。焼き時間は10分ほど。お買い物の間に焼いておいてもらったり、電話でお願いしておけばスムーズですね。

水餃子

こちらも簡単、茹でるだけの水餃子。餃子といえば焼き餃子派の筆者でしたが、水餃子はちゅるんとモチモチ。酢醤油とラー油でいただくと、さっぱり食べやすくて、暑い日や疲れている時にも良いです！ハマってしまいました。

特製ラー油

『みやの餃子』の餃子に合うように、八角を効かせて作られた特製ラー油（大 税込324円・中 税込216円・小 税込108円）も販売されています。

八角の良い香りがして『みやの餃子』だけの他にないラー油です。焼き餃子に付けても、水餃子にかけてもピッタリ！ますます『みやの餃子』の味になります。餃子以外にも、料理のアクセントやドレッシングに混ぜたり、ラーメンやうどんの味変にも使えるのだそうです。

単品メニュー

『みやの餃子』では、餃子以外にも美味しいメニューが揃っています。こちらでまとめてご紹介します。

手作り肉シュウマイ

小（4個入り）…税込388円中（8個入り）…税込702円大（15個入り）…税込1,296円特大（24個入り）…税込1,944円

2025年末から販売を開始したシュウマイ。毎日包んで蒸しあげています。好評で、これだけを買いに来る人もいるそうです。調理は簡単！レンジで温めるだけで、本格的な味を楽しめます。冷凍もあります。

豚肉たっぷりで、プリっとした食感。「あと1個」が止まらない美味しさで、あっという間にお皿が空っぽになりました。

自家製チャーシュー

お試し（小）パック…税込432円ちょっとお得な（大）パック…1,188円

自家製チャーシューは、一度食べたらやみつきの自慢の逸品。美味しいタレ付きで、そのままでも、チャーシュー丼にしても良いそうです。

牛すじ煮込み

味噌と醤油でじっくり煮込んだ牛すじ煮込み（1パック税込1,296円）は、400gの大満足なボリューム。

手作りらっきょう漬け

らっきょう漬け（税込432円）は、毎年6月頃のらっきょうの旬に合わせて漬け込みます。箸休めにも良いですね。

おつまみメンマ

おつまみメンマ（税込324円）は、この味が好きというファンもいるのだそう。

出店とオンラインショップ

『みやの餃子』の味はわくわく広場にも展開されています。

湘南モールフィル店（焼き餃子・冷凍餃子、時々シュウマイ・チャーシュー丼があります）ららぽーと湘南平塚店（焼き餃子、時々シュウマイ・チャーシュー丼があります）

また、オンラインショップでは『みやの餃子』の美味しさを全国に発送しています。

おわりに

とことこ暮らしYahoo!ショッピング

地域だけでなく、全国からも愛される『みやの餃子』。家庭でもパパっと美味しく食べられて、大切な人にも喜んでもらえるのが何より嬉しいですね。取材中も「夜に孫が来て食べるから」と餃子を購入しているお客さんもいました。みなさんも『みやの餃子』の餃子やシュウマイで美味しい食卓を囲んでみてはいかがでしょうか。

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