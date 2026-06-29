セリエA復帰を果たしたモンツァは29日、イヴァン・ユリッチ氏を新指揮官として招へいしたことを発表した。

モンツァは2024－25シーズン、セリエBへの降格という憂き目に遭っていたが、今シーズンはセリエBのレギュラーシーズンを3位で終えると、昇格プレーオフを制し1年でのトップリーグ復帰を決めた。

昇格に導いたパオロ・ビアンコ前監督が、ピサの指揮官に就任したことで、その後任が注目されていたが、クロアチア人指揮官のユリッチ氏の就任が決定した。同指揮官は、これまでジェノアや、トリノなどの監督を歴任。近年はローマ、サウサンプトン、アタランタで短期間での解任を味わっているが、豊富なイタリアでの監督経験を買われることになった。

セリエAでは、今夏も指揮官の交代が相次いで行われており、ユリッチ監督の就任決定によって、8人の新指揮官が誕生している。なお、アントニオ・コンテ監督との契約を解除したナポリは、現時点で指揮官の座が空席のままとなっている。

2026－27シーズンに新指揮官とともにシーズンをスタートさせるクラブは以下の通り。

フィオレンティーナ：ファビオ・グロッソ

ボローニャ：ドメニコ・テデスコ

トリノ：イニャツィオ・アバーテ

サッスオーロ：アルベルト・アクイラーニ

アタランタ：マウリツィオ・サッリ

ミラン：ルベン・アモリム

ラツィオ：ジェンナーロ・ガットゥーゾ

モンツァ：イヴァンユリッチ

ナポリ：空席