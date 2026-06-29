「水沢ダウン」の原点はスキーウェア？ スポーツブランド「デサント」が追求する“流行に左右されないモノづくり”

◆デサントが描くスポーツの未来
佐原：佐藤さん、よろしくお願いします。
佐藤：よろしくお願いします。
佐原：はじめに、ブランドのスタートから教えていただけますか？
佐藤：デサントはスキーウェアが起源です。ブランドロゴのスピリットマークは、スキーの基本技術である直滑降、斜滑降、横滑りを表現しています。その後、スポーツウェアの背景を持つ高機能ウェアの展開へとつながりました。
佐原：現在はスキー以外もたくさん展開されていますよね？
佐藤：はい、カテゴリーも多岐にわたっています。スキーをはじめ、ゴルフやランニング、トライアスロンなどの競技シーン向けのウェア、日常での着こなしも可能なブランド「オルテライン（ALLTERRAIN）」などもラインナップしています。オルテラインは、長年のスポーツパフォーマンスウェア開発で培ったノウハウを活かし、年齢やシーン、流行に左右されない真のモノづくりを追求するハイスペック・テックウェアです。また近年は、ウェアだけでなくシューズにも力を入れています。
佐原：ということは、よく耳にする「水沢ダウン」もオルテラインですか？
佐藤：そうですね。ブランドの代表プロダクトとして人気の水沢ダウンも、原点はスキーウェアです。他にも、実用性と機能性を兼ね備えたシェルアイテムの「クレアス（CREAS）」や、弊社独自の技術で高級感とシャープな仕上がりを実現した「オリエリ（ORI-ERI）」。そして、佐原さんの好きなゴルフに欠かせないウェアも展開しています。
佐原：ゴルフウェアも洗練されていますね。進化を遂げているデサントですが、スポーツブランドとしての特徴を教えてください。
佐藤：やはり、トッププロとの関わりが密接です。契約選手のなかには、スキー選手のマルコ・オーダーマットや、プロゴルファーのザンダー・シャウフェレといった世界を主戦場とするプレイヤーへの提供をおこない、彼らの意見もをプロダクトに反映させ、よりクオリティの高いものを追求しています。
佐原：プロダクトの詳細はWebサイトでご確認ください。
＜番組概要＞
番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS
パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）
放送日時：毎週土曜7:25～7:30
番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness