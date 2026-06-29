「水沢ダウン」の原点はスキーウェア？ スポーツブランド「デサント」が追求する“流行に左右されないモノづくり”

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。6月27日（土）の放送は、スポーツブランド・株式会社デサント デザインディレクターの佐藤英則さんをお迎えして、同ブランドについてお話を伺います。佐原：佐藤さん、よろしくお願いします。佐藤：よろしくお願いします。佐原：はじめに、ブランドのスタートから教えていただけますか？佐藤：デサントはスキーウェアが起源です。ブランドロゴのスピリットマークは、スキーの基本技術である直滑降、斜滑降、横滑りを表現しています。その後、スポーツウェアの背景を持つ高機能ウェアの展開へとつながりました。佐原：現在はスキー以外もたくさん展開されていますよね？佐藤：はい、カテゴリーも多岐にわたっています。スキーをはじめ、ゴルフやランニング、トライアスロンなどの競技シーン向けのウェア、日常での着こなしも可能なブランド「オルテライン（ALLTERRAIN）」などもラインナップしています。オルテラインは、長年のスポーツパフォーマンスウェア開発で培ったノウハウを活かし、年齢やシーン、流行に左右されない真のモノづくりを追求するハイスペック・テックウェアです。また近年は、ウェアだけでなくシューズにも力を入れています。佐原：ということは、よく耳にする「水沢ダウン」もオルテラインですか？佐藤：そうですね。ブランドの代表プロダクトとして人気の水沢ダウンも、原点はスキーウェアです。他にも、実用性と機能性を兼ね備えたシェルアイテムの「クレアス（CREAS）」や、弊社独自の技術で高級感とシャープな仕上がりを実現した「オリエリ（ORI-ERI）」。そして、佐原さんの好きなゴルフに欠かせないウェアも展開しています。佐原：ゴルフウェアも洗練されていますね。進化を遂げているデサントですが、スポーツブランドとしての特徴を教えてください。佐藤：やはり、トッププロとの関わりが密接です。契約選手のなかには、スキー選手のマルコ・オーダーマットや、プロゴルファーのザンダー・シャウフェレといった世界を主戦場とするプレイヤーへの提供をおこない、彼らの意見もをプロダクトに反映させ、よりクオリティの高いものを追求しています。佐原：プロダクトの詳細はWebサイトでご確認ください。＜番組概要＞番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESSパーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）放送日時：毎週土曜7:25～7:30番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness