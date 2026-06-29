89歳で孫より大食い、夫婦そろってバイキングを4周…身近にいる「爆食モンスター」自慢

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保がパーソナリティを務める 明日への狼煙（のろし）を上げる“ラジオの中の会社”「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜17:00～20:00）。今回の放送では、会議テーマ「元気★大集合！スカロケ POWER TO THE PEOPLE！〜モリモリ食べるひと！〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆ファーストバイトが大きい！

私は昔から食べることが好きで、ハンバーガー1kg、ポークステーキ700g、パスタはいつも大盛り、食べ終わっても人のものが食べたくなるし、お酒を飲んでも爆食が止められません。旦那と付き合い始めたときも、自分より食べる私にびっくりしていました！

結婚式のファーストバイトは、ウェディングケーキを私のほうが大きいスプーンで食べました（笑）。みんな「私っぽいね」と笑ってくれて、モリモリが認知されているようでした（神奈川県 32歳 女性）

◆孫よりも食べる祖母

「モリモリ食べる人」と聞いてピンときたのが私の祖母です。今年89歳になる祖母は、なんと30代の孫である私よりも食べます。祖母の家に遊びに行くと、大量のおにぎりと銀トレーいっぱいの唐揚げ、大きいボウルに盛られたサラダや煮物などを準備してくれます。

しかし、私が満腹な姿を見ると「もっと食べなアカン！」と言い、私以上に唐揚げをモリモリ食べます。そんな祖母の健康の秘訣は「好き嫌いなく、満遍なく食べること」だそうです（千葉県 35歳 女性）

◆バイキング全メニューを…

元気にモリモリ食べる人は、結婚したばかりの旦那と私です！ 先日、新婚旅行で熱海の「ニューアカオ」に宿泊しました。ニューアカオで楽しみだったのが、レトロで豪華なホールのバイキング！ 会場には、新鮮なお刺身や揚げたての天ぷら、パスタ、デザートまで、おいしそうな料理がずらりと並んでいました。

大食いの私たちは「せっかくだし、全メニュー制覇しよう！」と意気込んで参戦。料理を少しずつ盛っては席に戻り、食べきったらまた取りに行くことを繰り返していたら、気づけば4周していました（笑）。食後はさすがにお腹がパンパンでしばらく動けなくなりましたが、それも含めて最高の思い出です！ 食べるって幸せ！ そして、一緒にモリモリ食べてくれる相手がいるともっと幸せだなと感じた新婚旅行でした（東京都 27歳 女性）

◆2歳半でとんかつ一人前を完食！

モリモリ食べる人はうちの次男（2歳半）です。いつも「もっとたべる！」と言われてあげていたら、いつしか大人一人前は余裕で食べるようになりました。この前は、とんかつ一人前をぺろりと食べました。お子さまランチじゃ足りず、私の頼んだものもバクバク食べます。私が料理を作って味見をすると、次男は必ず「何を食べてるの？」と近寄ってきます。

対して、長男はまったく食べてくれません。「給食は2人分食べている」と言いますが、親の前ではどこのお店に行っても残します。どちらも極端すぎる（笑）！（東京都 36歳 男性）

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X： @Skyrocket_Co