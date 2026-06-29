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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は今季、スプリングトレーニングから不調が続いていた。一時は圧倒的な投球を見せたかと思われたが、ここ数試合はまた不安定な登板となっており、デーブ・ロバーツ監督も懸念を示している。米メディア『ドジャース・ビート』のシーン・カノン記者が報じた。



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ここ最近の佐々木は好調な投球が続いていたが、ロバーツ監督は「毎回完璧な投球を期待するのは無理だろう。若手にとって、こういう試合に直面し、どう対応するかは良い試練になる。彼は今、成功するための基盤を築いている」と、佐々木にとって貴重な学びの機会になると考えている。











また、結果はドジャースが望んでいるものではないが、ロバーツ監督は佐々木が依然として良い状態にあると信じていることを明らかにした。



その中で敗戦投手となった前回登板についてロバーツ監督は「先頭打者への四球だ。明らかに序盤、朗希の球威はここ最近ほど鋭くなかった。スプリットを思うように投げられていないのが見て取れた。コントロールが定まっていなかった」とし、続けて「細かいことがすべて重なって、あの大量失点につながった」と言及した。





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