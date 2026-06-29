







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、将来が期待されるプロスペクトを複数名抱えている。中でも、ホスエ・デポーラ外野手は球団はもちろん、MLB全体でもトップクラスの評価を受けているが、その同選手が電撃放出される可能性もゼロではないかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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現在21歳のデポーラは、MLBパイプラインが発表するプロスペクトランキングで球団1位、全体8位にランクインしている逸材。今季はここまで2Aで71試合、打率.312、13本塁打、60打点といった数字を残している。











同メディアは「一部では、ドジャースがデポーラを“アンタッチャブル”と考えているのではないかという見方もある。しかし、MLBのプロスペクト評価で知られるキース・ロー氏は、その考えにはあまり同意していないようだ」と言及。



続けて、「彼は守るとすれば守備力の低いコーナー外野手か一塁手、あるいは指名打者になる可能性がある。そうなると柔軟性が限られ、彼を起用できるポジションも少なくなってしまう。彼が悪いプロスペクトというわけではなく、打撃は本当に特別なものになる可能性がある。ただ、守備面では価値がないという事実がある以上、エドゥアルド・キンテロ外野手や、内野のセンターラインを守る二番手グループのプロスペクトたちよりは、トレード要員として放出される可能性が高い選手だといえるだろう」という同氏の見解を伝えている。



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