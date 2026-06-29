京都、伊勢、出雲…グラミー賞受賞ピアニスト ピーター・ケーター 日本聖地を巡る旅から生まれた、珠玉のピアノアルバムが初の国内盤CDとしてリリース

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする音楽コラム。今回は、2度のグラミー賞（ニューエイジ部門／最優秀ニューエイジ・アルバム）に輝く、世界的なピアニスト・作曲家のピーター・ケーターの日本初となる国内盤CD『The Gift』をピックアップ。2018年と2020年にグラミー賞（ニューエイジ部門／最優秀ニューエイジ・アルバム）で2度の栄冠に輝き、これまで70作を超えるアルバムをリリースしてきた世界的なピアニスト・作曲家のピーター・ケーター。彼が日本各地を旅するなかで生まれた、美と精神文化を映し出す珠玉のピアノアルバム『The Gift』が2026年8月26日（水）に日本初の国内盤CDとしてリリースされます。クラシックとポップを軽やかに行き来するピアノスタイルと豊かな表現力、そして聴く人の心に寄り添うメロディーセンス。音楽性が高く評価され、アメリカ・ビルボードのニューエイジチャートで多数のランクインを果たすほか、世界的なセールスは数百万枚を売り上げ、ストリーミング再生も累計数十億回を超えています。新作『The Gift』には、2025年11月にピーターが日本を訪れた際に巡った、京都・奈良・伊勢・淡路島・出雲など、日本神話の原点ともいえる土地、歴史を感じさせる場所、そして美しい自然からインスピレーションを得て生まれた楽曲を収録。自身初の試みとなる尺八を取り入れた楽曲は、本作に込められた日本への想いを象徴する存在となっている。さらにボーナストラックとして、グラミー賞を受賞したアルバム2作品からの2曲と、本人にとって思い入れが強くコンサートでも人気の高い楽曲の別バージョン2曲を追加収録した、全12曲がラインナップされています。今作をはじめ、ピーター・ケーターの作品の多くは、柔らかく穏やかな響きをもたらす432 Hz調律のピアノを用いて録音されている。また、音楽を単に聴覚だけでなく身体全体で感じるものと捉え、コンサートでは観客にピアノの下に横になってもらい、ピアノの響きに包まれながらその振動を体感してもらうという独自の演出もおこなっています。ピーターの初来日公演は、11月22日（日）に大阪ザ・フェニックスホール、28日（土）に東京・ヤマハホールにて開催される予定です。さらにリリースを記念したフリーイベントが8月29日（土）にヤマハミュージック 横浜みなとみらい2F ライブ＆カフェで開催予定なので、ぜひピーターが作り出すピアノワールドを体感してみてください。発売日：2026年8月26日（水）仕様：CD（3面１デジトレイ）レーベル：ヤマハミュージックコミュニケーションズ＜収録曲＞M01. The Gift［ザ・ギフト］M02. Creation［クリエーション］M03. Storm［ストーム］M04. Memory［メモリー］M05. Moonlight［ムーンライト］M06. Forest［フォレスト］M07. Darkness into Light［ダークネス・イントゥ・ライト］M08. Secret Passion［シークレット・パッション］ーBonus Track 1M09. Spirit ‐Sakura Version‐［スピリット ‐サクラ・バージョン‐］M10. Espresso ‐Dragon Version‐［エスプレッソ ‐ドラゴン・バージョン‐］ーBonus Track 2M11. Dancing on Water［ダンシング・オン・ウォーター］（from Album『dancing on water』）※第60回グラミー賞（2018年）ニューエイジ部門 ＜最優秀ニューエイジ・アルバム＞受賞M12. Wings of Love［ウイングス・オブ・ラブ］（from Album『WINGS』）※第62回グラミー賞（2020年）ニューエイジ部門 ＜最優秀ニューエイジ・アルバム＞受賞ピーター・ケーター『The Gift』のリリースを記念して、フリーイベントの開催が決定しました！生演奏を無料でお楽しみいただけます。日程：2026年8月29日（土）場所：ヤマハミュージック 横浜みなとみらい2F ライブ＆カフェ※詳細は後日発表いたします。PETER KATER JAPAN TOUR 2026「The Gift」大阪公演：2026年11月22日（日）17:30開場/18:00開演＠ザ・フェニックスホール東京公演：2026年11月28日（土）18:00開場/18:30開演＠ヤマハホールドイツ生まれのピアニスト・作曲家。4歳のときにアメリカ・ニュージャージー州へ移住し、クラシックピアノを学び始める。デビューアルバム『Spirit』（1983年)）は、ビルボード・ニューエイジチャートのトップ20にランクイン。これまでに70作以上のアルバムをリリースし、世界中で数百万枚を売り上げ、数十億回規模のストリーミング再生を記録。グラミー賞に14回ノミネートされ、2018年『dancing on water』にて第60回グラミー賞ニューエイジ部門＜最優秀ニューエイジ・アルバム＞を初受賞、2020年『WINGS』でも同賞に輝いた。ジョン・デンバー、ケニー・ロギンス、ネイティブアメリカン・フルーティストのR.カルロス・ナカイ、シンガーのスナタム・カウル、スティングのギタリストのドミニク・ミラー、チェリストのティナ・グオなど、多彩なアーティストとコラボレーションをおこない、TV番組、映画、そしてブロードウェイ／オフブロードウェイの舞台作品など、100以上の作品の音楽を手がけてきた。その音楽性は深い感情表現と叙情性、そして人々に癒やしと気づきをもたらす力で高い評価を得ている。音楽活動に加えて環境保護・ヒーリング・文化継承などの活動にも深く関わっており、国連環境リーダーシップ賞などの社会貢献実績も持つ。『The Gift』は、彼にとって初の日本盤リリースとなる。