千葉ロッテマリーンズは、8月5日の埼玉西武ライオンズ戦（ZOZOマリンスタジアム 18時00分試合開始）において、グローバルに活躍する5人組ガールグループ「LE SSERAFIM（ルセラフィム）」のメンバーHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）さんが来場することを発表した。

当日は、2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」のスペシャルゲストとして来場。試合開始前17時55分頃から始球式を行うほか、イニング間イベントへの出演も予定されている。

始球式に臨むLE SSERAFIMのホン・ウンチェさんは「千葉ロッテマリーンズのファンの皆さん、はじめまして！LE SSERAFIMのHONG EUNCHAEです。8月5日の試合で、『BLACK SUMMER WEEK』のスペシャルゲストとして出演させていただくことになりました！

日本で初めて始球式に挑戦させていただくことになり、本当に光栄ですし、今からとてもワクワクしています！少し緊張しますが、ストライクを取れるように頑張りますので、会場で応援していただけたら嬉しいです！皆さんにお会いできることを楽しみにしています！」とコメントしている。

＜「LE SSERAFIM」HONG EUNCHAEさん プロフィール＞

2006年11月10日生まれ。5人組ガールグループ・LE SSERAFIMの最年少メンバー。

LE SSERAFIMは、2022年5月に韓国でデビュー。デビュー初年度から3年連続で紅白歌合戦に出場し、「日本レコード大賞」ではK-POPガールグループ初の「特別国際音楽賞」を受賞するなど、K-POP史のみならず日本の音楽史に名を残す数々の偉業を達成。

7月からは、日本・アジア・米国・欧州など世界23都市32公演を巡る2度目のワールドツアー『2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW'』の開催を控えているほか、日本最大級の音楽フェスティバル『SUMMER SONIC 2026』への初出演も決定しており、今後の活動に世界中から大きな関心が寄せられている。

【関連記事】

【了】