今日の運勢 6月30日（火）「12星座占いランキング」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年6月30日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）6月30日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？光が差し込み、明るい兆しが見え始める時期です。これまでひとりで頑張り続けてきた人はやっと明るい光に包まれるような感覚を感じることができそうです。肩の力を抜きながら進むことで、気持ちにも余裕が生まれ、穏やかな運気へと整っていきます。流れが動き出しやすく、これまで停滞していたことにも変化の兆しが入りやすいタイミングにあります。思いがけない出来事や巡り合わせの中に、これからにつながる大切なきっかけがありそうです。目の前に訪れる流れを受け止めていくことで、新しい可能性が広がりそうです。これまでの環境から、心が少しずつ次の方向へ向かい始めているようです。離れることや手放すことは、新しい価値や安心を見つけるための大切な過程です。自分の気持ちと丁寧に向き合っていくことで、次のステージへと自然につながっていくでしょう。一歩踏み出すことに迷いが生まれやすいかもしれません。今の自分に必要な準備や確認を促す大切なサインが出ているのです。焦って答えを出そうとするよりも、自分が本当に望んでいることや安心できる形を見つめ直すことで、少しずつ進むべき方向が見えてきそうです。相手や周りに合わせることを優先するほど、本当に大切にしたいものが分からなくなってしまうこともありそうです。今は答えを急ぐよりも、自分が何を望み、どんな関係や未来を大切にしたいのかを見つめることが大切です。気持ちを丁寧に整理していくことで、少しずつ納得できる選択へとつながっていきます。過去の思い出や感情に心が向きやすくなりそうです。それは自分の本音を知るための大切なきっかけになりそうです。今の自分が何を大切にしたいのかを見つめることで、少しずつ気持ちの整理が進んでいきます。経験を糧にしていくことで、次のステップへと自然につながっていきそうです。新しい情熱や前向きな気持ちが芽生えやすく、現状を動かすきっかけが訪れるタイミングにあります。今後につながる大切な可能性が隠れていそうです。自分が心から興味を持てることに目を向けることで、少しずつ道が開かれていきます。直感を大切にするといいでしょう。正しさを求めるほど、自分自身も苦しくなってしまうことがありそうです。今は、白黒はっきりさせることよりも、自分が何を守りたいのかを見つめることが大切です。感情に飲み込まれず、一歩引いて状況を見つめ直すことで、少しずつ気持ちが整い、自分にとって納得できる方向が見えてきそうです。自分の軸がしっかりと整い、現実を安定した方向へ導いていける流れにあります。周りの意見や状況に振り回されることなく、自分にとって大切なものを見極めながら進むことで、安心できる土台が築かれていきます。ひとつひとつ丁寧に積み重ねていく姿勢が、信頼や安定につながっていきそうです。ひとつの流れに区切りがつき、新しい段階へと進むための変化が訪れやすいタイミングにあります。これまで続いてきた考え方や状況に終わりが見えることで、本当に大切なものがはっきりしてきそうです。区切りをつけながら前を向いていくことで、次の展開へと自然につながっていきそうです。人とのつながりの中に安心感を感じやすいでしょう。自分の感情を大切にしながら相手の気持ちにも寄り添うことで、穏やかな関係性が育っていきそうです。直感や心の声に気づきやすくなるため、自分が感じることを信じてみることが大切です。心にゆとりがあると安心できる流れが自然と広がっていきます。思うように結果が見えなかったり、足元の不安定さを感じたりしやすいかもしれません。焦る気持ちが強くなるほど、大切なものを見落としてしまうこともありそうです。今は大きく広げることよりも、身近なことや日常の基盤を整えることが大切なタイミングです。小さな積み重ねを丁寧に続けていくことで、安定した流れへとつながっていきそうです。思い描いていた流れとのズレを感じてしまうときは、思うように進まないことで不安になるかもしれませんが、足元を整えながら状況を見つめ直すことが大切です。目の前のことを丁寧に積み重ねていくことで、見えにくかった可能性や新しい方向性にも気づきやすくなっていきます。今の時間は、次の飛躍に必要な土台を育てるための大切な期間です。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/