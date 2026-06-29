完全復活ならず…広島、復帰の”ドラ1左腕”が登録抹消　前日4失点と崩れ2軍…









29日のプロ野球公示で、広島東洋カープは黒原拓未投手を一軍登録から抹消した。







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28日、本拠地・MAZDA Zoom-Zoomスタジアム広島で行われた阪神タイガース戦で3点ビハインドの9回に登板し4失点を喫したことを受け、二軍再調整となった。











今季は昨年5月の左膝手術、今年1月の腰の手術という2度の手術を乗り越え、16日に一軍昇格。



19日の東京ヤクルトスワローズ戦で2024年10月1日以来、626日ぶりに一軍マウンドに上がっていた。



今季3登板で防御率19.29と結果を残せておらず、ファームで再び状態を上げて完全復活を目指す。



智弁和歌山高、関西学院大を経て2021年ドラフト1位で広島に入団した26歳のサウスポー。



2024年は53試合に登板し4勝3敗・防御率2.11と飛躍を遂げ、広島ブルペンの左の柱として期待を集めた。



2度の手術を乗り越えた左腕の完全復活を、広島ファンは待ち続けている。





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