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フィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワーバーは28日（日本時間29日）、シティ・フィールドで行われたニューヨーク・メッツ戦に「2番・DH」でスタメン出場。7回に、今季30号ホームランを放った。



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フィリーズは4回まで3－0とリードしていたが、5回・6回で計4点を失い、3－4と1点ビハインドの状況で7回表の攻撃を迎えた。



メッツのマウンドには千賀滉大。メジャー4年目にして初となるリリーフ登板で5回から登板しており、3イニング目に入る。











フィリーズは1死一塁とし、打席にはシュワーバー。5回の打席では、代わったばかりの千賀からスライダーで空振り三振を奪われている。



千賀は4球連続でフォークを投じ、カウントは1－2。勝負の5球目、155キロのストレートをシュワーバーが振り抜いた。



打球は弧を描いて右中間スタンド最前列に着弾。第30号の逆転2ランホームランとなり、フィリーズが5－4と再びリードを奪った。



フィリーズはこのリードをリリーフ陣が守り切り、そのまま5－4で勝利。メッツとの3連戦を2勝1敗とした。



フィリーズの戦績は47勝37敗。ナ・リーグ東地区で首位アトランタ・ブレーブスと3ゲーム差の2位につけている。



シュワーバーは今季メジャー最速で30号に到達。リーグの最多本塁打争いを独走している。



痛恨の一発を浴びた千賀は5回4安打2失点で敗戦投手に。今季の成績は0勝7敗、防御率9.09。この日はロングリリーフで試合の流れを作ったが、MLB屈指のホームランメーカーの一発に泣いた。



メッツはフィリーズと同じナ・リーグ東地区で35勝49敗と最下位。26日（日本時間27日）にカルロス・メンドーサ監督が解任され、アンディ・グリーン監督代行のもと新たなスタートを切っている。



























【動画】キング独走！シュワーバーの30号逆転2ラン

MLB Japanの公式Xより













🔥今季最速の30本塁打はこの人！

キング独走のカイル・シュワーバー！



しかもこの1発は逆転決勝弾👀

1点を追う7回表、ライトスタンドへの

第30号逆転2ランホームラン💥



👉 はこの1点を守り切り勝利

シュワーバーは2位に5本差をつけて独走中です

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【了】