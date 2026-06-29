







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、クローザーを務めるエドウィン・ディアス投手が故障離脱している。戦線復帰はシーズン後半戦になるとみられているが、米メディア『ドジャースウェイ』は、給料に全く見合っていないのではと厳しい視線を向けている。



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ディアスは昨季までに通算253セーブを挙げている球界トップクラスの守護神。ドジャースはこうした実績も評価して、昨オフに3年6900万ドルの大型契約を結んだ。











ところが、迎えた今季は7登板、1勝0敗4セーブ、防御率10.50とほとんど結果を残せない中、4月下旬に右肘遊離体を理由に負傷者リスト（IL）入り。その後手術を受け、現在は戦線復帰を目指して調整に励んでいる状況だ。



そのディアスについて、同メディアは「32歳となった彼は平均球速は約2マイル低下しており、上半身の衰えの兆候も見え始めている。最近になって報じられた闘鶏への関与も、球団のイメージ戦略という点では決して好ましい話ではない。さらに、彼とカイル・タッカー外野手の契約により、チームは来年のドラフトで上位6巡目までのうち4つの指名権を失うことになる。その上、ブルペンはディアス不在でも好成績を残してきた。そう考えると、本当に6900万ドルを投じる価値はあったのだろうか？」と厳しく指摘している。



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