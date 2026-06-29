観光客で賑わう鎌倉・小町通りから一本入った、静かな路地の先に広がる和の空間。日本茶専門店「鎌倉茶房 茶凛」では、上質な日本茶ならではの豊かな香りや旨みを味わうことができます。

日本茶インストラクターでもある店主、松永清彦さんが心を込めて淹れるこだわりのお茶と、細部まで美しい季節の和菓子——

受け継がれてきた日本のお茶の文化の魅力を、じっくりと体験できるお店をご紹介します！

選び抜かれた日本茶と季節の和菓子たち

白と黒を基調とした店内には、和の趣を感じる落ち着いた空気が流れています。

やさしい光を灯す和紙の照明の下には、急須や湯呑みなどの茶器がずらりと並び、日本茶の世界観をゆっくりと味わえる空間に。

茶香炉から立ちのぼる香ばしいお茶の香りが、ここでの時間をさらに特別なものにしてくれます。

茶凛では抹茶や煎茶、ほうじ茶、玄米茶など、全国各地から厳選された上質なお茶が揃っています。

まず最初のウェルカムティーで出していただいたのは、京都の雁金（かりがね）ほうじ茶。雁金（＝茎の部分）特有のしっかりとした甘みとほどよいスモーキーさが調和し、夏のじめじめした暑さを吹き飛ばしてくれるようなさっぱりとした味わいです。

私が今回オーダーしたお茶は、いちばん人気の宇治抹茶「四天王・永（はるか）」（税込1400円）。栽培方法や茶葉を挽く石臼の温度管理など、細部まで作り手の方々の情熱と技術が息づいたこの抹茶は、日本茶アワードで日本一にもなった逸品...！

抹茶と聞くと、苦味の強い味わいを思い浮かべる人も多いかもしれませんが、「永」はそんな抹茶のイメージをガラリと変えてくれます。

まず感じるのは、思わず頬がほころぶようなふくよかな香り。一口いただくと、上質な旨みとやさしい甘みが広がり、余韻まで心地よく続いていきます。

松永さんがたてた抹茶は口あたりが絶妙で、ついゴクゴクと飲みほしてしまいたくなるような、絹のようななめらかさ。煎茶は好きだけど抹茶は苦手で…という方にこそ、ぜひ体験していただきたい極上の一杯です。

そんな至福の抹茶と一緒にいただいたのは、職人さんによって一つひとつ丁寧に作り込まれた季節の上生菓子（一つ税込500円）。

鎌倉の老舗和菓子店「美鈴」さんの青梅（右手前）、そして西鎌倉の和菓子店「茶の子」さんの清流（右奥）と撫子（左手前）。

可憐な色合いが印象的な「撫子」は、外側に練り切りの白餡、中にはこし餡が包まれています。口に入れると上品な甘さが広がり、お茶との相性も抜群！

「青梅」は、表面にまぶされた砂糖のジャリッとした食感と、餡のやわらかな口当たりのコントラストが印象的。梅の塩味と餡の甘みのバランスに思わず唸ります。

6月の季節を映した「清流」は、鮎が泳ぐ様子を表現した美しい一品。異なる層が重なり合うことで生まれる食感や味わいの変化を楽しむことができ、涼やかな見た目は初夏の訪れを感じさせてくれます。

ほかにも紫陽花や蛍、早苗など、その時期ならではの情景が表現された上生菓子が揃っています。

和菓子を眺めながら季節を感じ、お茶を味わいながらゆっくりと過ごす時間——そんな日本ならではの豊かな文化に触れられるのも、茶凛の魅力のひとつです。

香りを大切にした、一杯へのこだわり

「お茶を選ぶときに意識しているのは、淹れた瞬間の香りの良さ。香りが良いものは、味も良いんです」と松永さん。上質な茶葉ならではの豊かな香りとともに楽しむお茶時間は、心がじんわりとほどけていくような癒しのひととき。

農家さんや茶師さんが長い時間と手間をかけて育ててきたそのクオリティを、きちんとお客さんに届けることを心がけているそうです。

また、「いつ来ても変わらない、居心地のいい雰囲気でお迎えすること」も大切にされているのだとか。

この場所は自分だけのものではなく、お客さまが来てくれて初めて成り立つ場所。だからこそ、いつ訪れても、何度訪れても、ほっと安心できる場所であることがお店づくりの根幹になっているそう。

自分の時間を楽しみたいとき、誰かと一緒にのんびりお茶をしたいとき...どんなシーンも豊かに彩ってくれる居心地のいい空間は、そんな松永さんの想いが込められています。

日本茶文化を未来へつなぐために

松永さんの故郷は三重県。三重県は全国有数のお茶の産地として知られ、幼い頃からお茶が身近にある環境で育ったそうです。

茶畑がある風景や、江戸時代から受け継がれる伝統的な陶磁器「萬古焼（ばんこやき）」の窯元が身近にあり、友人の家にも自宅にも急須や湯呑みが当たり前のように並んでいたといいます。

そんな環境で幼少期を過ごしていたため、小さい頃から急須で煎茶を淹れることも日常だったという松永さん。

社会人になってからもそのお茶への興味は消えることなく、会社勤めをする傍ら、日本茶インストラクターの資格を取得。日本茶の歴史や文化に始まり、栽培方法や淹れ方などを学んでいくうちに、その奥深い文化にさらに魅了されていったといいます。

その長年培ってきたお茶への知識や経験を生かし、「茶凛」が誕生。今年で10年目を迎えました。

「日本茶独自の文化を、後世へ引き継ぐ一助になれたら嬉しいです」と松永さん。日本茶農家さんのお茶を仕入れ、お客さまへ届けることで、生産者の方々を支えることにもつながればと考えているそうです。

ここ数年では海外から何度も来店してくれるお客さんも増え、お茶を通して生まれる人とのつながりも、松永さんにとって大切な宝物となっています。

日本茶の魅力に触れるひとときを

豊かな香りと旨みが口いっぱいに広がる、丁寧に淹れられた一杯のお茶。そして、その魅力をさらに味わい深く彩ってくれる季節の和菓子——

鎌倉茶房 茶凛には、日本ならではのお茶文化をゆっくりと楽しむことができる、穏やかなひとときが広がっています。上質なお茶ならではの洗練された風味を、ぜひ五感でお楽しみくださいね。

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