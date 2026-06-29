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29日のプロ野球公示で、読売ジャイアンツは中川皓太投手を一軍登録から抹消した。







巨人の選手たちの獲得経緯がわかる

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コンディションを考慮しての措置とみられる。











プロ11年目の今季は開幕から24試合に登板し2勝0敗・8ホールド・防御率1.86をマーク。



5月途中までは15試合連続無失点と安定した投球を見せ、直近も7戦連続無失点と好調を維持していただけに、今季初となる突然の抹消はチームにとって痛手だ。



山陽高、東海大を経て2015年ドラフト7位で巨人に入団した32歳のサウスポー。



スリークオーターからキレのある速球を武器に、2019年には67試合登板・16セーブ・防御率2.37と飛躍。



以降も巨人のブルペンを支え続け、昨季はリーグ2位の63試合に登板し36ホールドをマークするなど、プロ通算358試合登板・38セーブ・144ホールドポイントの実績を誇る。



勝ちパターンの一角として確固たる地位を築いてきただけに、コンディション不良からの早期回復が待たれる。





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【了】