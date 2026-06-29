起死回生の一撃！ ソフトバンク・プロ19年目の“勝負師”が逆転サヨナラ満塁…









福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの中村晃は28日、タマホームスタジアム筑後で行われたオイシックス新潟アルビレックスbc戦に7回の代打から途中出場。9回の第2打席で、逆転サヨナラ満塁ホームランを放った。







サッカーW杯全試合をライブ観戦できるのはここだけ！

今だけお得なキャンペーン実施中の［PR］







ソフトバンクは2－5とリードされた状況で、9回裏の攻撃を迎えた。



オイシックスのマウンドには、この回から上村知輝が上がる。ここまで32試合に登板して13セーブを挙げている投手だ。











ソフトバンクは先頭の笹川吉康が左安打。8番の盛島稜大も左安打で続くと、ラストバッターの石見颯真は四球で歩いて無死満塁となった。



ここで打席には8回から「1番・一塁」として出場している中村。勝負は1球で決まった。



初球、インハイに来た147キロのストレートを思い切り振り抜くと、打球は右翼席に一直線で突き刺さった。中村の今季1号が逆転サヨナラ満塁ホームランとなり、ソフトバンクが6－5で劇的な勝利を飾った。



プロ19年目の中村は、今季主に代打として一軍で23試合に出場したが打率.129と振るわず、6月9日に二軍落ちとなっていた。



この試合で貫禄の一打を放った際には、両手を上げてホームイン。未来を担うチームメイトから祝福を受けた。



昨年8月に通算1500安打を達成し、チームのパ・リーグ連覇に貢献した勝負強さは健在。復活を期す中村の姿に今後も注目が集まる。























【動画】球場もお祭り騒ぎ！中村晃がサヨナラ満塁ホームラン

DAZNベースボールのXより













愛される男であり



愛する男さ中村晃

逆転サヨナラ満塁ホームランお釣りなし



⚾️ソフトバンク×オイシックス（ファーム）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】