







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズの愛斗は28日、ZOZOマリンスタジアムで行われた中日ドラゴンズ戦に「8番・中堅」で先発出場。初回にファインプレーを見せた。







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ロッテの先発は小島和哉。初回、1番の正木智也を空振り三振に抑え、続いて俊足の周東佑京を打席に迎えた。











1ストライクからの2球目、インコースのストレートを周東が打ち返した。詰まった当たりがふわりと上がり、中堅前にポトリと落ちそうな打球となる。



これに対し中堅の愛斗が一直線に前進し、グラブを下に伸ばしてダイビングキャッチ。ボールは見事にグラブへ収まり、小島もマウンドから左腕を突き出して拳を握った。



ロッテは2回に3点を先制されるも、5回に愛斗の安打と好走塁を皮切りに1点を返し、さらに山口航輝の11号2ランで同点に追いついた。



試合はここから両チームのスコアボードの「0」が並び、延長12回の規定で引き分けに終わった。



愛斗はこの試合5打数2安打と活躍。走攻守でチームに貢献し、存在感を発揮したゲームとなった。



























【動画】愛斗がファインプレー！小島和哉も腕を突き上げる



DAZNベースボールの公式Xより













受け身までしっかり



愛斗が投手を救うファインプレー

小島和哉も腕を突き上げた



⚾️ロッテ×ソフトバンク

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【了】