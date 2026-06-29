







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズの藤原恭大選手は28日、国府台スタジアムで行われたファーム・リーグ東地区8回戦の北海道日本ハムファイターズ戦に「1番・中堅」で先発出場。一軍復帰に向けて着実に歩みを進める追加点となる適時打を放った。









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4回、1死二塁の好機で迎えた第3打席。日本ハム2番手の松岡洸希投手が投じた3球目の直球を鋭く捉えて、一塁手のミットを弾く貴重な適時打を記録。











5月10日の福岡ソフトバンクホークス戦の守備中に右肩関節前方亜脱臼を負い戦線を離脱していた藤原選手。



23日に行われたファームの中日ドラゴンズ戦で実戦復帰を果たし、この日は中堅守備にもついた。



サブロー監督は順調にいけば7月上旬にも一軍復帰の可能性があることを示唆しており、一軍での打率.297・2本塁打の実力を持つ即戦力の早期復帰がチームにとって待ち遠しい。



大阪桐蔭高から2018年ドラフト1位でロッテに入団した26歳。



昨季は107試合に出場し打率.271と自身初の規定打席に到達するなど飛躍を遂げた。一軍復帰へ向け、着実に調子を上げている。























【動画】復帰後初の守備も！藤原恭大が一軍復帰へ着実な一打



DAZNベースボールの公式Xより













昇格まであと少しか



復帰後初めて守備にもついた

藤原恭大 タイムリーヒット



⚾️ロッテ×日本ハム（ファーム）

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【了】