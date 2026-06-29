南アフリカ代表を率いるヒューゴ・ブルース監督が、FIFAワールドカップ2026敗退が決まったカナダ代表戦を振り返った。28日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

24日に開催されたグループA第3節で韓国代表を1－0で下して、初の決勝トーナメント進出を果たした南アフリカ代表は、28日に行われたラウンド32で開催国の一つであるカナダ代表と激突。スコアレスのまま迎えた90＋2分にスティーヴン・エウスタキオに痛恨の決勝点を奪われ、0－1で敗れて敗退が決まった。

試合後、ブルース監督は「2、3日前と同じように、今もチームを誇りに思っている。我々は良いW杯を戦えたと思うけど、今日のようにパワーとスピードを兼ね備えたチームを相手にすると、後手に回ってしまった。これは我々が学ぶべき点だ。だからこそ、この舞台に立てたことはチームにとって重要だった」と初の決勝トーナメントでの戦いを振り返った。

今大会が南アフリカ代表にとって4大会ぶり4度目のW杯出場となったが、ブルース監督は「間違いなく目指すべきことだ」とW杯に出場する常連国となることを目標としていることを明かした。

「今後数カ月で、このチームは以前よりも強くなると確信している。なぜなら今日は、我々よりも一歩先を行くチームと対戦したからだ。我々はかなり良い試合をしたし、もっとやれたはずだとも感じている」

【ハイライト動画】南アフリカ代表が終了間際に痛恨の失点