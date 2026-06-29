







オリックス・バファローズ 最新情報



オリックス・バファローズの中川圭太は28日、ほっともっとフィールド神戸で行われた東北楽天ゴールデンイーグルス戦に「4番・右翼」で先発出場。3回の守備で、見事なスライディングキャッチを決めた。







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両チーム無得点の3回表、オリックス先発の九里亜蓮は2死を奪い、1番の中島大輔を打席に迎えた。











カウント3－1からの5球目、高めのシンカーを中島がスイングする。ややタイミングを外され、バットの先に当たった打球が右翼前に上がった。



これに対し、右翼の中川が果敢に前進。落下地点を見極めてスライディングキャッチし、スリーアウトチェンジとなった。



するとその裏、2死一、二塁で中川が打席に入ると、今度は適時打を放ってオリックスが1点を先制。中川が攻守にわたって存在感を示した。



オリックスは6回に2点を奪われて逆転されるが、続く7回に一挙4得点。そのまま5－2で逃げ切り、連敗を3でストップ。楽天との2連戦を1勝1敗とした。



中川はこの試合、3打数1安打1死球で4試合連続安打をマーク。後半戦に向けて、昨季ベストナインの本領発揮といきたい。























【動画】抜群の反応！中川圭太がスライディングキャッチを決める



DAZNベースボールの公式Xより













抜群の反応



捕った後までカッコいい

中川圭太 スライディングキャッチ



⚾️オリックス×楽天

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【了】