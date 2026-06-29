北海道日本ハムファイターズ 最新情報
北海道日本ハムファイターズの郡司裕也選手は28日、国府台スタジアムで行われたファーム・リーグ東地区8回戦の千葉ロッテマリーンズ戦に「2番・三塁」で先発出場。一軍復活に向けて豪快な2ランホームランを放った。
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7回、1点を返して4点ビハインドの2死二塁で迎えた第4打席。ロッテ2番手の田中晴也投手が投じた3球目の直球を完璧に捉えて、左翼スタンドに叩き込んだ。
今季は一軍で打率.221と苦しんでいるが、ファームでは9試合で打率.387・3本塁打・OPS1.246と驚異的な活躍を見せている。
直近5試合だけで3本塁打と長打力が爆発しており、一軍復帰が待ち遠しい状態だ。
試合は7-10でロッテに敗れたが、郡司選手の一発は一軍首脳陣へのアピールとなった。
【動画】2軍では止まらない！郡司裕也、夜空に映える豪快アーチ
DAZNベースボールのXより
待ち遠しい
一軍復帰はもうすぐか
郡司裕也 ファームで5戦3発
⚾️ロッテ×日本ハム（ファーム）
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