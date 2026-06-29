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読売ジャイアンツの浦田俊輔は28日、横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズ戦に「1番・二塁」でスタメン出場。7回の二塁守備で、持ち前の俊敏さを活かしたダイビングキャッチを披露した。







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巨人は2－0とリードし、7回裏の守備に就く。マウンドには先発の井上温大がこの回も上がる。先頭の牧秀悟を1球で二飛に打ち取り、1死無走者で打席に3番の佐野恵太が入った。











カウント2－2からの5球目、インハイに来たカットボールを佐野が打ち返す。バットが折れ、詰まった打球が二塁の前にふわりと飛んだ。



これに対し、浦田が機敏に反応。抜群のスピードでチャージし、前方へのダイビングキャッチでボールをグラブに収めた。



好守に救われた井上は、続く筒香嘉智を左飛に打ち取ってこの回三者凡退。7回を投げて被安打わずか2、与四球0で無失点という内容でマウンドを降りた。



巨人は8回、井上の後を受けた大勢が三森大貴に適時二塁打を浴びて1点を失い、2－1と追い上げられる。なおも2死二塁で橋上秀樹監督代行は大勢に代えて田中瑛斗を投入。



田中は宮﨑敏郎を二直に打ち取り、見事に火消し役を果たした。最終回は守護神ライデル・マルティネスが試合を締め、巨人が2－1でDeNAを破った。



巨人は3試合の中止を挟んで2連勝。戦績を37勝30敗2分とし、2位阪神タイガースに0.5差をつけて首位に立っている。



好守備をみせた浦田は、打撃でも5打数1安打。6月14日の埼玉西武ライオンズ戦から6試合連続安打をマークしている。



リーグ2位の17盗塁と機動力も備える“忍者”がチームを勢いづけている。

























【動画】機敏な動きで飛び込む！浦田俊輔ファインプレー



DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)の公式Xより





忍者の如く🥷



浦田俊輔がライナーに飛び込む

機敏な動きでファインプレー



⚾️DeNA×巨人



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【了】