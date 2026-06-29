鈴木誠也 最新情報
シカゴ・カブスの鈴木誠也選手は28日（日本時間29日）、敵地アメリカンファミリー・フィールドで行われたミルウォーキー・ブリュワーズ戦に「4番・DH」で先発出場。チームを勝利に導く貴重な決勝2点適時打を放った。
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延長10回、1点を勝ち越した後に迎えた第5打席。ブリュワーズ5番手のジョエル・キューネル投手が投じた5球目の直球を左前へ弾き返す2点適時打を記録。4番の一打でリードを3点に広げた。
この2打点が決め手となり、試合はカブスが4-3で勝利。
鈴木選手はこの試合5打数1安打2打点と、ここぞの場面で存在感を発揮した。
今季は打率.263・12本塁打・35打点、特に6月は打率.291・5本塁打・OPS.925と好調を維持している。
昨季は32本塁打103打点と日本人選手3人目となる30本塁打100打点を達成した鈴木選手が、今季も勝負強さを見せつけた。
【動画】延長10回に値千金！鈴木誠也の決勝2点タイムリーがこちら！
MLB Japanの公式Xより
🎉 勝利のカギとなった一打！
延長10回表の2点タイムリー🔥
タイブレークで1点を勝ち越した直後
2死満塁から貴重な追加点をもたらす
レフトへの痛烈な2点打を放つ💥
👉この2点が効き は
最終的に1点差でブルワーズに勝利しました！
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【了】