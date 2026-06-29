







鈴木誠也 最新情報



シカゴ・カブスの鈴木誠也選手は28日（日本時間29日）、敵地アメリカンファミリー・フィールドで行われたミルウォーキー・ブリュワーズ戦に「4番・DH」で先発出場。チームを勝利に導く貴重な決勝2点適時打を放った。



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延長10回、1点を勝ち越した後に迎えた第5打席。ブリュワーズ5番手のジョエル・キューネル投手が投じた5球目の直球を左前へ弾き返す2点適時打を記録。4番の一打でリードを3点に広げた。











この2打点が決め手となり、試合はカブスが4-3で勝利。



鈴木選手はこの試合5打数1安打2打点と、ここぞの場面で存在感を発揮した。



今季は打率.263・12本塁打・35打点、特に6月は打率.291・5本塁打・OPS.925と好調を維持している。



昨季は32本塁打103打点と日本人選手3人目となる30本塁打100打点を達成した鈴木選手が、今季も勝負強さを見せつけた。





















【動画】延長10回に値千金！鈴木誠也の決勝2点タイムリーがこちら！



MLB Japanの公式Xより













🎉 勝利のカギとなった一打！

延長10回表の2点タイムリー🔥



タイブレークで1点を勝ち越した直後

2死満塁から貴重な追加点をもたらす

レフトへの痛烈な2点打を放つ💥



👉この2点が効き は

最終的に1点差でブルワーズに勝利しました！

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【了】