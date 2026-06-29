三菱重工浦和レッズレディースは29日、双方合意の上で、安藤梢との契約を終了することを発表した。

1982年7月9日生まれで現在43歳の安藤は、さいたまレイナスFCや浦和レッズレディースでプレーした後、2009年にドイツへ渡り、フランクフルトなどでプレー。2017年にSGSエッセンから、7年半ぶりに古巣の浦和に復帰した。2022－23シーズンにはリーグ戦全試合に出場し、チームのWEリーグ初優勝に貢献。MVPとベストイレブンも受賞していた。また、なでしこジャパン（日本女子代表）としては通算126試合出場で19得点を挙げ、2008年のEAFF E-1 サッカー選手権や2011年のFIFA女子ワールドカップなどで優勝を経験した。

2024年1月には左ひざ前十字じん帯損傷で手術を受け、長期離脱を余儀なくされたが、2025－26 SOMPO WEリーグでは2試合に出場していたなか、双方合意の上、2025－26シーズンをもって契約を終了することが決まった。

これを受け、三菱重工浦和レッズレディースは公式サイトで「安藤選手のこれまでのクラブ、女子サッカー界への貢献に、心からの感謝を伝えるとともに、クラブとしましても次の挑戦を全力で応援いたします」と感謝を綴っている。

また、安藤は三菱重工浦和レッズレディースの公式サイトで以下のようにコメントしている。

「このたび、三菱重工浦和レッズレディースを離れることとなりました。さいたまレイナスFCの時代からこれまで本当に長い間、たくさんのサポートをいただき、ありがとうございました。このクラブを想うとき、いつも、このクラブに関わる多くの選手やスタッフ、そしてチームを支えてくださったすべての皆さんが、それぞれの人生を懸けて闘ってきた姿が頭に浮かびます」

「胸に刻まれた5つの☆には、タイトルの数だけでなく、これまでクラブを愛し、支え、闘い続けてきたすべての人たちのたくさんの覚悟と想いが積み重なっています。そうしてこのクラブがここまで大きくなったことを、私は心から嬉しく、そして誇りに思います。その歩みの一員として、皆さんと共に闘った日々は、私にとって何ものにも代えがたく、感謝の気持ちは言葉では言い表せません」

「皆さんと共に心の底から喜んだゴールの瞬間、勝利の瞬間、そして優勝の瞬間。そのすべてが、私の心に残っています。ドイツへ渡るとき、国立競技場で皆さんからかけていただいた『絶対帰ってこいよ』という言葉が、今でも忘れられません。その言葉があったからこそ、私は再びこのクラブに戻ってくることができました」

「これまでの先輩方や仲間の想い、そして自分自身の経験を若い選手たちに伝えていくことが役割の一つと思っていました。しかし、気がつけば、後輩たちの成長する姿に刺激を受け、私自身も成長させてもらっていました。その日々が本当に楽しく、大きな原動力となり、ここまで現役を続けてくることができています」

「これまでのサッカー人生を振り返ると、挑戦の連続でした。そして今回も、自分らしく前を向いて、新たな環境でチャレンジする決断をしました。年齢はただの数字。選手としてピッチに立ち、自分を表現することを追い求めたい。私にとってサッカーは『修行』であり、新たな環境でも自分らしく学び続け、サッカー人としての歩みを極めていきたいと思います。これからも温かく見守っていただけると嬉しいです。また、会いましょう！」