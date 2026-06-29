







岡本和真 最新情報



トロント・ブルージェイズの岡本和真選手は28日（日本時間29日）、本拠地ロジャース・センターで行われたテキサス・レンジャーズ戦に「4番・三塁」で先発出場。見事なダイビングキャッチを魅せ、味方投手を救った。



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2回、2死走者なしの場面に第1打席で本塁打を浴びた1番のジョク・ピダーソン選手を迎えた。ブルージェイズ先発のシェーン・ビーバー投手が投じた8球目のチェンジアップを上手く捉え、打球は遊撃手の守備範囲に飛んだ。











しかし、シフトを敷いていた三塁手の岡本選手がそこに守っており、二塁ベース方向に横っ飛びし、白球をグラブに収めた。



1回に先制弾を浴びたビーバー投手をこの好守で救った岡本選手。



今季は打率.241・19本塁打・53打点とメジャーの舞台でも4番としての存在感を放っているが、守備でもチームに貢献した。



特に6月は打率.302・7本塁打・OPS.971と好調を維持している。



試合は2-3でブルージェイズが惜敗したが、岡本選手の超美技は敵味方問わず球場を沸かせた。





















【動画】シフトが生んだ好守！岡本和真の超美技ダイビングキャッチがこちら



MLB Japanの公式Xより













👏 ファインプレー！



ショート方向への強いライナーを

シフトで寄っていた岡本が

見事にダイビングキャッチ🔥



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【了】