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ロサンゼルス・ドジャースは、トレード期限の時期になると、多くのスター選手と結びつけられることが多い。今回も例外ではなく、デトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手の移籍先候補として名前が挙がっている。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジョイ・ミストレッタ記者が言及した。



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ドジャースが本当にトレード期限前にスクーバルの獲得に動くのかはまだ分からないが、彼らがスクーバル獲得に動く可能性を否定するつもりもない。対象がドジャースである以上、どのような大型トレードにも関わってくるのは必然だ。











実際にドジャースはメジャーのロースターに才能がそろっているだけでなく、球界でも上位のファームシステムを持っている。これにより、スクーバルのようなスター選手を狙うトレードを成立させられる立場にある。



もしドジャースがスクーバルを獲得できれば、大谷翔平選手や山本由伸投手らと球界屈指の先発ローテーションを組み、ワールドシリーズ3連覇に一気に近づくことになるだろう。



以前からスクーバル獲得の最有力候補に挙がっているドジャースについて、ミストレッタ氏は「何が起こってもおかしくない。ドジャースが彼を欲しければ、おそらく獲得できるだろう。とはいえ、2度のサイ・ヤング賞受賞者をめぐっては、他にも多くの球団が獲得に名乗りを上げるはずだ」と言及した。





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