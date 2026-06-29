FIFAワールドカップ2026 日本代表対ブラジル代表を中継するNHKが放送時間、実況・解説を発表した。

6月30日（火）日本時間2時キックオフのブラジル戦は、NHK BSで生中継。キックオフ50分前の1時10分〜から放送を開始する。発表された出演者は以下の通り。

【現地解説】本田圭佑・林陵平

【現地実況】小宮山晃義

【現地アナウンサー】西阪太志

【スタジオ解説】福西崇史・佐藤寿人・田中マルクス闘莉王

【スタジオアナウンサー】鳥海貴樹・浅田春奈

【特別企画】サッカー日本代表とW杯の歴史＜1930→2026＞