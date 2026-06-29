FIFAワールドカップ2026 日本代表対ブラジル代表をライブ配信するDAZNが実況・解説を発表した。
ブラジルとの決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）は、6月30日（火）日本時間2時にキックオフを迎える。解説はDAZNドリームリーダーを務める内田篤人、安田理大のDAZNではおなじみの2人に加え、2020年から2025年までアメリカのFCシンシナティでプレーした久保裕也が務める。発表された出演者は以下の通り。
【解説】内田篤人、安田理大、久保裕也
【実況】桑原学
【進行】野村明弘
FIFAワールドカップ2026 日本代表対ブラジル代表をライブ配信するDAZNが実況・解説を発表した。
ブラジルとの決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）は、6月30日（火）日本時間2時にキックオフを迎える。解説はDAZNドリームリーダーを務める内田篤人、安田理大のDAZNではおなじみの2人に加え、2020年から2025年までアメリカのFCシンシナティでプレーした久保裕也が務める。発表された出演者は以下の通り。
【解説】内田篤人、安田理大、久保裕也
【実況】桑原学
【進行】野村明弘
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