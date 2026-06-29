







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間23日、左足の骨棘で負傷者リスト（IL）に入っていたブロック・スチュワート投手がメジャーに復帰した。同選手は昨季途中の加入から満足に稼働できていないが、本人もこうした状況を憂いているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



スチュワートは昨季7月末にミネソタ・ツインズから加入したが、同年9月に右肩手術を受けた影響で今季は開幕からIL入り。その後5月初旬に一度復帰したものの直後に再離脱し、戻ってくるまでに約1か月かかっている。











同メディアは「彼はこれまで度重なる故障に苦しんできたことについて率直に語り、自身が恥ずかしさを感じていることも明かした」としつつ、「自分のメンタルが常に完璧な状態だなんて言うつもりはない。自分にも苦しい時期はある。昨季途中にここへ来たのに、ほとんどチームの力になれていない。それは正直、恥ずかしいことだと思っているし、そのことはいつも頭の中にある」という本人のコメントを紹介。



続けて、「彼も一人の人間であり、これほど多くの故障や度重なる離脱を経験すれば、強いもどかしさを感じるのも当然だ。それでも、彼は故障との戦いはもう終わったと信じており、これからはチームの勝利に貢献することだけに集中したいと考えている」と記している。





【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】