DeNAは29日、7月8日の中日戦で志田未来さんが来場すると発表した。

同日は『野球未来創造SERIES 〜横浜DeNAベイスターズ 15th ANNIVERSARY GAME〜』として開催。

志田さんは当日、野球の未来に想いを込めて、自身初となるセレモニアルピッチを行う。また、66回表終了時に実施するイニング間イベント「届け大星援!MAKE SOME NOISE」にも出演し、横浜スタジアムを盛り上げる。さらに試合前には、「THE LIVE Supported by 大和地所」で志田未来さんに野球への想いを語るトークショーを実施する。

▼ 志田未来さん コメント

「『野球未来創造 SERIES ~横浜 DeNA ベイスターズ 15th ANNIVERSARY GAME~』で、セレモニアルピッチを務めさせていただくことになりました。神奈川県出身の私にとって、ベイスターズの始球式は、いつか投げてみたいと思っていた夢の一つでした。今回その夢が叶うこと、本当に嬉しく思っています!当日はきっとガチガチに緊張すると思いますが、皆さまと一緒に試合を盛り上げられるよう、心を込めて投球したいと思います!」