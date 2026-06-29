日本代表は28日、FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）ブラジル代表戦に向け、ヒューストンで最終調整を行った。

今大会ここまではグループリーグ初戦のオランダ代表戦でフル出場、直近のスウェーデン戦は板倉滉のアクシデントによる途中交代でプレーし、安定したパフォーマンスを見せている谷口彰悟。

この日のトレーニングでその板倉が全体練習に復帰したものの、サッカー王国との大一番では引き続き34歳のベテランDFがスタートからピッチに立つ可能性は高いとみられる。

その守備のキーマンの一人は前日練習終了後の囲み取材で「すごくいい集中力を保ってこの中3日過ごしてこれたし、チームの雰囲気としてもしっかりブラジルを食ってやるという強い思いと、そこに対しての細かい対策と、その辺は十分準備できているので、明日の試合が楽しみです」と、個人としてもチームとしても万全の状態で明日の試合に臨めると語った。

昨年10月に行われた国際親善試合では対ブラジル初勝利（3－2〇）を収めており、今回の対戦ではその再現が期待されるところ。同試合ではフル出場で勝利に貢献していた谷口だが、今回は全く別のブラジルとの対戦となることを覚悟している。

「もちろん昨年の10月に一回対戦したことがあるというところで、各々の特徴だとか肌感覚というか、その辺を理解できているのはすごくポジティブに捉えている。ただ、親善試合とワールドカップ、そしてトーナメントで戦えるというところは、間違いなく別のチームだと思って僕はやってるつもりだし、みんなもそのつもりで戦うと思うので、そういう親善試合のイメージとか、いいイメージみたいなのは正直ないです」

「やっぱり個の能力というのは世界トップレベルですし、特にアタッカー陣は結構自由に流動的にやってくるし、お互いのディフェンス陣もお互いのコミュニケーションとか、あとは相手に時間と余裕、スペースを与えないというところは、やはり継続してやっていかないといけないので、その辺は明日は90分もしくは120分、それも含めて本当に集中力高くやらないといけないです」

対戦相手のブラジルではレアル・マドリードで活躍するスーパースターのヴィニシウス・ジュニオールが今大会4得点、マンチェスター・ユナイテッドでプレーするマテウス・クーニャが3得点と好調を維持。

3バックの中央に入る可能性が高い谷口としては左ウイングで攻撃の起点を担うヴィニシウス、センターフォワード起用もセカンドトップに近いプレースタイルのクーニャへの対応は重要なタスクとなる。

その部分に関しては「コミュニケーション」を最も重要な要素と語り、ユニットとしてしっかりと抑え込みたい考えだ。

「やっぱり彼（クーニャ）が9番の位置から10番っぽいプレーをするというのは、スカウティングでは分かっているし、これまでもグループリーグの試合を見ても、だいぶそこを前線は流動的なので、彼が引いてそのスペースをサイドのウインガーが狙ったりとか、 8番の選手が出てきたりとか、その辺はかなり流動的なので、コミュニケーション、受け渡し、誰がどこでどうつくのかというところは、一番見えている後ろが自分がちゃんとコミュニケーションで言わないといけない」

「やっぱり彼らは一瞬の隙を見逃さないし、特にヴィニシウス選手をより活かしてくるようなやり方もやってきているし、どこからでもいいボールが出てくるというか感じなので、本当に後ろは1分たりとも1秒たりとも気が抜けない。本当にそういう戦いになってくると思うので、そこは覚悟を決めてピッチに立たないといけないと思います」

日本対ブラジルの決勝トーナメント1回戦は、6月30日（火）日本時間2時キックオフ。フジテレビ系列とNHK BSで生中継、DAZNでライブ配信される。