チェルシーがサンダーランドに所属するスイス代表MFグラニト・ジャカの獲得に動いている。移籍市場に精通するジャーナリストのフロリアン・プレッテンベルク氏が報じている。

昨夏、プレミアリーグに昇格したサンダーランドへ完全移籍で加入したジャカ。リーグ戦34試合1ゴール6アシストの数字に加え、キャプテンとして昇格組をオーガナイズし、最大の目標だったプレミア残留を大きく上回る7位フィニッシュに導き、ヨーロッパリーグ出場権獲得をもたらした。

その闘将に対して、チェルシーは新シーズンから指揮官に就任するシャビ・アロンソ監督のリクエストを受けて獲得に乗り出しているという。

個人間の交渉においてはレヴァークーゼン時代の恩師との再共闘を望むジャカが移籍に前向きなこともあり、サラリーや契約年数を含めた条件面ですでに合意に達しているという。

一方でクラブ間においては、スイス代表MFを今後も重要な戦力とみなしているサンダーランド側が徹底抗戦の構えを見せており、取引の成立は依然として困難な状況にあるようだ。

なお、ジャカはチェルシー移籍を望む一方、サンダーランドに対して深い敬意を抱いており、現所属クラブの望まぬ形で移籍を強行する考えはなく、辛抱強く今後の交渉を見守る姿勢を示しているという。

現在33歳のジャカは母国の名門バーゼルでプロデビューを飾り、ボルシアMGを経て加入したアーセナルでは公式戦通算297試合で23ゴール29アシストをマーク。2023年夏にレヴァークーゼンへ活躍の場を移すと、すぐさま中盤の主軸に定着し、2023－24シーズンのブンデスリーガ無敗優勝とDFBポカール制覇に大きく貢献した。

また、FIFAワールドカップ2026参戦中のスイス代表ではここまで149試合に出場している。