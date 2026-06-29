ブラジル代表は28日、FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）日本代表戦に向け、会場のヒューストン・スタジアムで公式会見を行った。

カルロ・アンチェロッティ監督は「日本は世界屈指のチームの一つであり、ランキングでは17位につけています。3月はイングランド代表にも勝利していますし、最大限の敬意を払っています。そして、決勝戦に臨むつもりでこの試合の準備をしています」と意気込みを語った。

アンチェロッティ監督就任からまもない昨年10月の対戦では、日本代表が後半に怒涛の3得点を奪って初勝利。ブラジル代表にとっては歴史的金星を献上する形となった。「日本が非常に高い実力を持つチームだと知ることができました。私たちにとって良い経験だったと思います」とアンチェロッティ監督。「確かに日本は強敵です。実際に試合を戦い、いいプレーをしなければならないことは十分に認識しています。ご存知の通り、昨年は日本に敗れていますから。もちろん、状況は当時とは変わっています。日本は特に後半で非常に良いプレーを見せました。我々はその点を確実に考慮に入れています。敬意を払うべき相手であり、敬意を持って臨みます」とコメントした。

日本戦に向けては、マルキーニョスやヴィニシウス・ジュニオールらグループステージ第3節のスコットランド代表戦と同じイレブンで臨むことが濃厚となっている。アンチェロッティ監督は「明かすつもりはないですよ」と前置きしつつも「明日に向けて、完璧な布陣で臨むつもりだ」と語っている。

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