ポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキの新天地がシカゴ・ファイアーに決定したようだ。

現在37歳のレヴァンドフスキは、2022年夏にバイエルンからバルセロナへ移籍。加入初年度からラ・リーガ得点王に輝くと、在籍した4シーズンで合計7つのタイトル獲得に貢献。クラブ通算193試合出場で120ゴール24アシストを記録した。そして、今年5月にバルセロナ退団を表明し、メジャーリーグサッカー（MLS）やサウジ・プロフェッショナルリーグなどへの移籍を噂されていた。

先日には交渉を行っているシカゴ・ファイアーとより具体的な話し合いを行うことを目的にシカゴを訪問。クラブのトレーニング施設や街の雰囲気などを実際に視察していた。

そんななか、移籍市場に精通するジャーナリストのフロリアン・プレッテンベルク氏は、レヴァンドフスキとシカゴ・ファイアーが2028年までの2年契約に合意し、今週中にも正式発表の運びになると報じている。

現在、イースタン・カンファレンスで3位に位置するシカゴではウーゴ・カイペルスが得点ランキングトップの13ゴールを挙げており、レヴァンドフスキの加入によって前線の破壊力が増すことになるはずだ。