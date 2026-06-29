ブラジル代表は28日、FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）日本代表戦に向け、公式練習を行った。日本対ブラジルの決勝トーナメント1回戦は、6月30日（火）日本時間2時キックオフ。フジテレビ系列とNHK BSで生中継、DAZNでライブ配信される。

冒頭15分の報道公開では、ストレッチやラダー、センターサークル内でのボール回しで調整。グループステージ第2節のハイチ代表戦で負傷し、チームベースキャンプ地にとどまり治療を続けているハフィーニャを除き、全選手がトレーニングに臨んだ。

ブラジル代表はグループステージ第3節のスコットランド代表戦から中4日で日本戦に臨む。ブラジルメディア『globo』によると、日本戦では3－0で勝利したスコットランド戦と同じ先発メンバーを継続起用する可能性が高いという。予想スタメンは以下の通り。

GK

アリソン（リヴァプール）

DF

ダニーロ（フラメンゴ）

マルキーニョス（パリ・サンジェルマン）

ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）

ドウグラス・サントス（ゼニト）

MF

カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド）

ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）

ルーカス・パケタ（フラメンゴ）

FW

ハイアン（ボーンマス）

ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）

マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）