ブラジル代表は28日、FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）日本代表戦に向け、公式練習を行った。日本対ブラジルの決勝トーナメント1回戦は、6月30日（火）日本時間2時キックオフ。フジテレビ系列とNHK BSで生中継、DAZNでライブ配信される。
冒頭15分の報道公開では、ストレッチやラダー、センターサークル内でのボール回しで調整。グループステージ第2節のハイチ代表戦で負傷し、チームベースキャンプ地にとどまり治療を続けているハフィーニャを除き、全選手がトレーニングに臨んだ。
ブラジル代表はグループステージ第3節のスコットランド代表戦から中4日で日本戦に臨む。ブラジルメディア『globo』によると、日本戦では3－0で勝利したスコットランド戦と同じ先発メンバーを継続起用する可能性が高いという。予想スタメンは以下の通り。
GK
アリソン（リヴァプール）
DF
ダニーロ（フラメンゴ）
マルキーニョス（パリ・サンジェルマン）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）
ドウグラス・サントス（ゼニト）
MF
カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド）
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）
ルーカス・パケタ（フラメンゴ）
FW
ハイアン（ボーンマス）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）
マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）