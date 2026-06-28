阪神、広島に9点差で快勝

先発投手：阪神は髙橋遥人が6回3失点の好投（8安打6奪三振）、広島の岡本駿は6回1/3回5失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：阪神が2点を追加 1回裏：広島が1点を追加 2回裏：広島が1点を追加 注目選手：広島の佐々木泰が1本塁打の活躍、広島の大盛穂が3安打の活躍、阪神の森下翔太が1本塁打、5打点、3安打、2得点の活躍。

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