







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、大谷をはじめとしたスター選手はもちろん、将来が期待されるプロスペクトも複数擁している。その中の一人であるザイアー・ホープ外野手について、米メディア『ヘビー』は、今季のトレード期限で放出される可能性に言及している。



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ホープはMLBパイプラインが発表するプロスペクトランキングで球団2位、全体17位と非常に高い評価を受けている21歳。今季はここまで2Aで67試合、打率.269、13本塁打、58打点といった数字を残している。











同メディアは「ブリーチャーレポートのジョエル・ロイター記者の予想が正しければ、ホープはトレード期限までにチームを離れる可能性がある。同記者は自信をもって、『優勝を狙える期間は大きく開かれている。そして、スーパースター級の補強を実現するため、この夏に放出される可能性が最も高いトップクラスのプロスペクトはホープだ』と記している」と言及。



続けて、「彼をトレードの駒として活用することは、チームにとって十分プラスに働く可能性がある。彼はまだ若く、今後も成長を続けられる能力を証明しているからだ。MLB.comでは『プロ入り後に大幅に筋力を増し、ランニングバックのような体格となった。さらに、左打席から平均を大きく上回る生来のパワーを備えている』と紹介されているが、ここに活用すべき価値がある。トレード期限が迫る前に、その価値を自らの利益につなげるべきだ」と主張している。



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