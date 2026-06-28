ロッテは28日、7月10日オリックス戦を皮切りに開催する夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」で、球場外周で様々なイベントを実施することになったと発表した。

イベント期間中は、球場外周にDJブースを設置するほか、球場正面に特設ステージを設営し、多種多様なエンターテイメントを提供。今年の特設ステージには、世界初のAIRDANCEユニットである「AIRFOOTWORKS」や、完全覆面エンターテイメント集団「MASKED SHOWMAN」が出演するほか、昨年に引き続き「BMXフリースタイル・パーク」および「インラインスケート」の各パフォーマーたちも登場し、「BLACK SUMMER WEEK」を熱く盛り上げる。

▼ イベントの詳細

・7月10日～12日「AIRFOOTWORKS」：世界で唯一無二のダンススタイル「エアダンス」を生み出し、国内外で話題になり世界で活躍するAIRDANCEユニット「AIRFOOTWORKS」が来場。まるで無重力空間にいるような身体表現と音楽を繊細に表現するパフォーマンスを行われる。

・7月10日～8月9日「クーリッシュ DJ BOOTH」：フロア2「C コアラのマーチゲート」、「D パイの実 ゲート」でDJプレイを行う。夏にぴったりな音楽で球場外周を盛り上げる。

・7月10日～23日 「M☆Splash!! DANCE SHOW supported by キリンビバレッジ」：球場正面「クーリッシュ パフォーマンスエリア」にて、M☆Splash!!ダンスショーをBLACK SUMMER WEEKスペシャルバージョンで実施。

・7月22日～23日「MASKED SHOWMAN」：顔全面トゲトゲのマスクで覆われた、怪しくもスタイリッシュなルックスでひと目見たら忘れられないショーマン集団「MASKED SHOWMAN」がBLACK SUMMER WEEKに初登場し、パフォーマンスを行う。

・8月4日～5日 「INLINE SKATE」：インラインスケートを用いて行うローラースポーツの一種で、ストリート・パーク・ハーフパイプを滑る「ローラーフリースタイル」のパフォーマンスを実施。試合終了後には「NIGHT INLINE SKATE SHOW」を開催。

・8月7日～9日 「BMX FREESTYLE PARK」：ジャンプ台やクォーターパイプを使った、空中でのダイナミックなトリックが魅力のBMXフリースタイルパークを行う。

・8月7日～8日 「M☆Splash!! NIGHT DANCE SHOW supported by キリンビバレッジ」：試合終了後の「ボールパークステージ」にて、M☆Splash!!ダンスショーをBLACK SUMMER WEEKスペシャルバージョンで実施。

※ イベントの詳細は球団ホームページにて