









6月、トロント・ブルージェイズのファミリートリップでボストンを訪れた。その後チームはシカゴへ移動し、私も続けて現地で試合を観戦した。2つの街を巡って強く感じたのは、日本人選手たちがすでに「チームの一員」を超えた存在になっているということだ。ポスターに、ユニフォームに、ホットドッグ店のメニューにまで、彼らの名前があった。（文・Chika Katoh）



感じた歴史の重み…その中にいた吉田正尚

[caption id="attachment_271400" align="alignnone" width="1200"] フェンウェイ・パークにある銅像【写真：Chika Katoh】[/caption]











フェンウェイ・パークに足を踏み入れたとき、まず感じたのは“空気の重さ”だった。



1912年開場。現在、メジャーリーグで使われている球場の中で最も古い。100年以上の歴史が壁に、床に、漂う空気に染み込んでいる。トロント・ブルージェイズの本拠地ロジャース・センターとはまったく違う時間の流れがそこにあった。



コンコースを歩いていると、吉田正尚選手の大きなポスターが目に飛び込んできた。



[caption id="attachment_271399" align="alignnone" width="1200"] フェンウェイ・パークのコンコースにある吉田正尚のポスター【写真：Chika Katoh】[/caption]





日本から海を渡ってきた一人の選手が、この球団の歴史の一部になっている——そう実感した瞬間だった。



野茂英雄、松坂大輔、上原浩治——ボストン・レッドソックスに在籍した日本人選手はこれまで10人。吉田選手はその系譜の、今まさに現役の一員だ。



試合では、吉田選手とブルージェイズの岡本和真選手がともに先発出場した。かつて日本でプレーしていた2人が、フェンウェイのフィールドに当たり前のように並んでいる。その光景に、静かな興奮と、時代の変化を感じた。





「街ごと野球を楽しんでいる」シカゴで見たもの

[caption id="attachment_271401" align="alignnone" width="1200"] カブス・鈴木誠也のユニフォームを着るファン【写真：Chika Katoh】[/caption]











続いて訪れたのはシカゴ・カブスの本拠地、リグレー・フィールド。1914年開場、フェンウェイに次ぐ歴史を持つ球場だ。



まず驚いたのは、試合開始の何時間も前から街全体が沸いていることだった。周辺のバーや路上にファンが溢れ、「今日は野球の日」という空気が街全体を包んでいる。



その景色の中に、日本人選手たちはごく自然に溶け込んでいた。



鈴木誠也選手のユニフォームを着たファン。今永昇太投手の名前が入ったグッズ。そして球場近くの有名ホットドッグ店には、今永投手とのコラボメニューまであった。



[caption id="attachment_271402" align="alignnone" width="1200"] 球場近くのホットドッグ店にあるカブス・今永昇太とのコラボメニュー【写真：Chika Katoh】[/caption]





「所属選手」ではなく、「街の文化の一部」。そんな言葉が頭に浮かんだ。



外野フェンスを覆う緑のツタ、大歓声——テレビで何度も見てきた景色が、実際に目の前に広がる。その舞台で、岡本選手は決勝の16号3ランホームランを放った。



リグレー・フィールドを埋めた大観衆の中で生まれたその一打は、しばらく忘れられそうにない。





トロントで起きている変化…岡本和真が持つ影響力

[caption id="attachment_271360" align="alignnone" width="1200"] トロント・ブルージェイズの岡本和真（写真：Getty Images）[/caption]











ボストンとシカゴを経て、改めてロジャース・センターのことを考える。



1989年開場のこの球場は、フェンウェイやリグレーのような歴史こそ持たない。しかし、2022年から約4億カナダドルをかけた大規模改修を経て、今ではメジャー屈指の快適な球場に生まれ変わった。昨年のワールドシリーズ進出の余韻も残り、今季の球場には高揚感がある。



そこに、岡本和真選手が加わった。



球場で日本語を耳にする機会が増えた。日本人メディアの姿が目立つようになった。グッズショップには「OKAMOTO」のユニフォームと日本語表記のTシャツが並ぶ。



一人の選手の加入が、球場を訪れる人の顔ぶれを、空気を、少しずつ変えていく。その光景を現地で見ていると、選手一人が持つ影響力の大きさを改めて実感する。

























彼らは「物語」を生み出している

[caption id="attachment_271397" align="alignnone" width="1200"] 店内に並ぶ鈴木誠也・今永昇太らのユニフォーム【写真：Chika Katoh】[/caption]











ボストンに吉田選手、シカゴに鈴木選手と今永投手、そしてトロントには岡本選手がいる。



それぞれが異なる街でプレーしているが、共通しているのはチームの一員としてだけでなく、その街の景色の一部になっていることだ。



球場の壁に掲げられたポスター。街中で見かけるユニフォーム。ファンが口にする選手の名前——。



今回の旅で見たのは、ホームランやヒットの数では測れないものだった。日本人選手たちは今、世界最高峰の舞台でプレーするだけでなく、それぞれの街に新しい物語を生み出している。



そのことを肌で感じた、ボストンとシカゴの旅だった。











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【了】