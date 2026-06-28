







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手とダルトン・ラッシング捕手は24日（日本時間25日）、ミネソタ・ツインズ戦でバッテリーを組んだが、息が合っていないように見えた。明らかなミスも多かったことから、ラッシングには厳しい声も集まっている。米メディア『ドジャース・ウェイ』のドリュー・コック記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



この日は大谷とラッシングのサイン違いによるパスボールがあり、それが失点につながった。ツインズに同点を許すことになり、マウンド上で話し合いが行われていた。











さらにその後、大谷の投球はストライクゾーン低めをかすめたように見えたが、判定はボールだった。大谷は頭をたたく仕草でABSチャレンジを求めた。しかし、ラッシングはその判定に同意していないような反応を見せた。



この試合で最も問題視されたのは、パスボール後のラッシングの反応だった。ラッシングは苛立ちと困惑を見せたが、その矛先は自分自身ではなく投手である大谷に向いていたと見られている。



批判が絶えないラッシングについてコック氏は「そろそろ誰かが彼を正すべき時だ。時にはベンチ入りが最も強力な動機付けになることもある。もしそれが効かない場合、彼の行動は変わらないため、トレード期限までに放出すべきだ」と言及した。





【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】