新天地での巻き返しが期待された内野手も、セ・リーグへの適応に苦戦。移籍後は打率1割台に沈み、短期間でチームを去ることとなった。［1/6ページ］

わずか4カ月で戦力外となった内野手

佐藤龍世

[caption id="attachment_268785" align="alignnone" width="1200"] 中日時代の佐藤龍世【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：北海高 - 富士大

・ドラフト：2018年ドラフト7位（西武）

・プロ通算成績：347試合出場、打率.224、13本塁打、70打点

佐藤龍世は、中日ドラゴンズに移籍してわずか4カ月での戦力外通告となった。

埼玉西武ライオンズ時代に新人で開幕一軍入りした佐藤は、52試合の出場で2本塁打、7打点をマーク。将来を期待された。

しかし、翌2020年に不祥事により出場停止処分を受けて低迷すると、プロ3年目の2021年途中に北海道日本ハムファイターズにトレード移籍。

日本ハムでの2年間では1本塁打、10打点の成績に終わり、再び西武にトレード移籍した。

移籍1年目の2023年は、91試合の出場で打率.263、3本塁打、16打点の成績。翌2024年には93試合で打率.244、7本塁打、34打点をマークし、着実に成績を伸ばす。

迎えた昨季はさらなる飛躍を予感させたが、レギュラー白紙のチーム方針の中、一軍昇格を勝ち取れず。シーズン途中の6月に、中日にトレード移籍となった。

同27日に「6番・三塁」でスタメン出場を果たした佐藤は、移籍後初タイムリーを放つなど3打数2安打1打点で勝利に貢献。

しかし、その後は慣れないセ・リーグでの適応に苦しみ、23試合の出場で打率.197、3打点と厳しい数字に終わると、同年オフに戦力外通告。その後、現役引退を表明した。

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