







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季のトレード期限でどのような動きを見せるか注目されている。タリック・スクーバル投手を筆頭に大物選手の名前が複数浮上する一方、知名度はそこそこながら実力は確かな投手を手堅く補強する可能性もありそうだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



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獲得候補と目されているのは、デトロイト・タイガース所属のカイル・フィネガン投手。日本時間26日終了時点で、通算383登板、28勝30敗51ホールド113セーブ、防御率3.39を記録しているリリーフ右腕だ。











同メディアは「ドジャースは故障に対応できるだけの層の厚さを備えているが、影響をまったく受けないわけではない。だからこそ、あまり注目されていない選手を1人か2人補強するだけでも、大きな違いを生む可能性がある」と指摘しつつ、フィネガンら3名を“隠れたターゲット”としてピックアップ。



フィネガンについては「非常に理にかなった動きだといえる。スポーツイラストレイテッドのカール・ラスムッセン氏は『ドジャース向きの選手という印象は薄いかもしれないが、今季は制球に苦しみながらも平均以上の球威を持ち続けている。長年にわたって終盤を任され活躍してきたが、ドジャースが誇る優れた投手育成システムによって新たな可能性を引き出し、経験不足が課題となっているブルペンに組み込めるタイプの候補に思える』と記している」と言及している。



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