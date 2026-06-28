データサイト『Opta』が28日、FIFAワールドカップ2026・グループステージのベストイレブンを発表し、日本代表MF中村敬斗も名を連ねた。

現地時間27日にW杯のグループステージの全日程が終了し、いよいよ決勝トーナメントに突入する。日本代表は、グループステージ初戦のオランダ代表戦を2－2で引き分けに持ち込むと、第2節チュニジア代表戦で4－0と快勝。最終節スウェーデン代表戦は1－1のドローで終え、勝ち点「5」で2位フィニッシュ。決勝トーナメントに進出し、ラウンド32ではブラジル代表と激突することになっている。

中村はオランダ戦では、相手の股を抜くシュートを決め切り、続くチュニジア代表戦では鎌田大地の先制点をアシスト。グループステージ全3試合にスタメン出場し、1ゴール1アシストを活躍を披露している。

そんな中村は『Opta』の選ぶグループステージのベストイレブンに選出された。日本代表では左ウイングバックで出場する中村だが、今回の選出では、「寛容なポジション配置」という注釈付きながら、4バックの左サイドバックの位置で選ばれた。

中村を選出した理由としては「素早く、機敏で、直接的なプレーを持ち味にしており、左サイドで非常に厄介な存在となっている」と評価。「来季はスタッド・ランスの選手としてリーグ・ドゥ（フランス2部）でプレーする可能性は低いだろう」とし、今夏のステップアップを予想している。

なお、ベストイレブンにはラウンド32で対戦するブラジル代表からヴィニシウス・ジュニオールも選出されたほか、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシやフランス代表FEキリアン・エンバぺも名を連ねている。

『Opta』の選ぶグループステージのベストイレブンは以下の通り。

▼GK

ヴォズィーニャ（カーボベルデ代表）

▼DF

マルヴァン・セナヤ（ガーナ代表）

ディネイ・ボルジェス（カーボベルデ代表）

パウ・クバルシ（スペイン代表）

中村敬斗（日本代表）

▼MF

リオネル・メッシ（アルゼンチン代表）

ペドロ・ビテ（エクアドル代表）

ウェストン・マッケニー（アメリカ代表）

ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル代表）

▼FW

アーリング・ハーランド（ノルウェー代表）

キリアン・エンバぺ（フランス代表）

【総集編】3分で分かる！ FIFAワールドカップ2026 全48カ国ガイド